Ils l’ont suspendu sans salaire pour avoir fait ce qu’il fallait, par Mario Guevara

Chronique: Ils l’ont suspendu sans salaire pour avoir fait la bonne chose. Luis Herrera s’est retrouvé sans emploi pour protéger sa famille contre le coronavirus. Faut-il choisir entre subsister et survivre aux États-Unis?

Ce qui est arrivé à cet hispanique est quelque chose qui peut arriver à chacun d’entre nous. Au lieu de cela, je n’aurais pas pensé que ce que je croyais allait avoir une telle conséquence non plus. Ils l’ont suspendu sans salaire.

Il s’avère que Luis Herrera est un agent de la circulation travaillant pour un sous-traitant du comté de Miami-Dade. Ses parents sont plus âgés et, bien qu’il ne vive pas avec eux et qu’ils servent leur isolement, il ne veut pas prendre de risques en cas d’urgence et doit aller les voir.

Il a donc mis un masque ou un masque pour se rendre au travail, selon NBC.

Luis Herrera pensait que l’utilisation de l’un d’eux était la meilleure chose pour son travail à la station de métro Hialeah, où des dizaines de personnes marchent encore chaque jour, y compris les personnes âgées.

En voyant toutes ces personnes, il a voulu prendre une mesure de sécurité. Mais non seulement pour éviter de se procurer du COVID-19, mais aussi pour protéger les passagers qui y passent.

Il a vu les personnes âgées et a pensé à ses parents. Les personnes fragiles à protéger.

“Je pensais que c’était une chance équitable pour tout le monde d’être protégé, non seulement pour nous d’être protégés contre eux, mais pour eux d’être protégés contre nous”, a déclaré Herrera à NBC.

Mais au lieu de le féliciter, ils lui ont donné un ultimatum à son travail: enlever son masque ou rentrer chez lui.

“Je ne vais pas enlever mon masque, monsieur,” répondit-il. “Je ne veux pas prendre de risques incesario”

“Désolé, Herrera, vous êtes suspendu”, fut la réponse.

Et Luis, perplexe et en colère, a publié un message sur son Facebook.

“Chers amis et famille,

Je tiens à vous informer que le transit du comté de Miami Dade interdit à ses agents de la circulation comme moi de porter un masque pour nous protéger du virus COVID-19. À ma connaissance, il s’agit d’une grave violation de mes droits en vertu des règlements fédéraux de l’OSHA de protéger ma vie et celle des autres contre un agent pathogène potentiellement mortel. J’ai droit à une protection universelle et ils m’ont dit de rentrer chez moi parce que je voulais porter un masque de protection.

En tant qu’agents de la circulation, nous risquons notre vie chaque jour pour nous assurer que le personnel de santé essentiel puisse se rendre au travail en toute sécurité chaque jour pour prendre soin des victimes de COVID-19. J’ai également entendu dire que les agents du département de police de Miami Dade étaient découragés de porter des masques. Nous risquons d’être infectés sans parler de rentrer chez nous et d’infecter des membres âgés de la famille qui peuvent facilement mourir de ce virus, comme ma mère âgée en rémission d’un cancer.

Veuillez le faire savoir à tout le monde, pas seulement pour moi, mais pour la sécurité de tous. Si quelque chose m’arrive ou à l’un des membres de ma famille à la suite de cette négligence et de la violation de mes droits, le comté de Miami Dade sera tenu responsable.

Le système de métro ferroviaire est une zone à haut risque, avec de grandes assemblées de personnes et de touristes du monde entier, ce qui met la sécurité personnelle du trafic en danger. Beaucoup de ces personnes viennent de pays comme l’Italie, la Chine, l’Espagne et / ou la France, qui connaît une grave crise d’infections par ce virus mortel. Il s’agit d’une négligence de la part du département de la circulation du comté de Miami Dade, qui met de nombreuses vies en danger.

Dernier point mais non le moindre; Un de mes collègues a été renvoyé chez lui hier depuis la station Hialeah, qui est la même station sur laquelle je travaille, avec des symptômes de COVID-19. Comme nous le savons maintenant, nous devons attendre la période nécessaire pour la confirmation et les résultats. Je demande ceci aux responsables du comté de Miami Dade, y compris Willie Marshall d’Allied Universal. Combien d’entre nous doivent être infectés par ce virus ou, pire encore, mourir comme ça? Notre vie compte-t-elle plus que notre apparence?

Luis E. Herrera

Les réponses et commentaires montrent que quelque chose comme ça n’est pas arrivé à Luis:

«J’ai également entendu parler d’autres endroits qui ne permettent pas aux employés de porter des masques et des gants. Ce n’est pas correct. “

«Je suis d’accord avec toi mon frère. Vous risquez déjà votre vie en tant qu’officier de la protection du trafic d’être abattu par un criminel. De plus, le comté veut maintenant vous exposer au coronavirus sans masque. C’est comme se dire: “Tu ne peux pas utiliser un gilet pare-balles pour arrêter une balle …”.

«Nous sommes des assistants en ophtalmologie et ils nous ont également dit d’enlever nos masques. Selon l’OSHA, c’est possible. Si vous avez été chez l’ophtalmologiste, vous savez que le visage du patient est juste devant le mien. «Cependant je dois encore travailler».