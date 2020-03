Ils ne peuvent pas arrêter les migrants devant les tribunaux (VIDEO)

Le comté de Northampton, en Pennsylvanie, restreint les agents de l’ICE après une arrestation au tribunal capturé sur vidéo. Après qu’un officier fédéral eut arrêté un Hispanique au tribunal, une confrontation passionnée a éclaté et a été enregistrée. Maintenant, un décret exécutif publié mardi par le directeur du comté de Northampton, Lamont McClure, interdit aux agents de l’immigration et des douanes d’arrêter des personnes devant le tribunal de comté ou la prison à moins qu’elles n’aient une ordonnance du tribunal signée un juge fédéral.

Un comté de Pennsylvanie a imposé des restrictions aux agents d’immigration fédéraux mardi après que l’un d’eux a arrêté un homme devant le tribunal, déclenchant une confrontation animée qui a été enregistrée sur bande vidéo, rapporte l’Associated Press.

Franklin Urrutia-Cordon, 32 ans, s’est rendu devant le tribunal du comté de Northampton pour une audience concernant une affaire de conduite avec facultés affaiblies contre lui et a été placé sous garde fédérale pour une présumée violation de l’immigration. Son avocat a protesté contre la détention sans mandat.

Un décret exécutif émis mardi par le plus haut représentant élu du comté de Northampton, Lamont McClure, interdit aux agents du Service de l’immigration et des douanes (ICE) d’arrêter les personnes qui se rendent au tribunal du comté ou la prison à moins qu’ils n’aient présenté aux autorités de l’entité une demande de détention puis présenté un mandat d’arrêt signé par un juge fédéral.

McClure a déclaré que la politique était en cours d’élaboration depuis un certain temps, mais que l’arrestation d’Urrutia-Cordon lundi “était la paille qui a renversé le verre”.

L’ICE a déclaré mardi qu’il n’exige pas une ordonnance du tribunal pénal pour détenir un immigrant pour des violations de l’immigration civile.

“Cette idée est simplement une invention créée par ceux qui souhaitent saper l’application des lois sur les migrations et justifier leurs politiques de sanctuaire erronées qui placent la politique de sécurité publique en protégeant les criminels violents des forces de l’ordre”, a-t-il déclaré. ICE

L’agence a ajouté qu’il est beaucoup plus sûr de détenir quelqu’un dans une prison ou un tribunal, où les gens sont contrôlés pour les armes.

La présence d’ICE dans les tribunaux a été un problème controversé au niveau national sous l’administration du président Donald Trump, et les tribunaux de la Californie au New Jersey ont limité ou empêché l’agence de procéder à des arrestations devant les tribunaux. Les défenseurs des immigrants ont déclaré que l’arrestation de personnes qui comparaissent pour un processus judiciaire a un effet dissuasif sur les victimes et les témoins.

Le blogueur de Lehigh Valley Ramblings, Bernie O’Hare, qui a d’abord signalé l’arrestation, a publié la vidéo montrant la rencontre sur YouTube.

Urrutia-Cordón a comparu lundi devant un tribunal, lorsqu’un agent civil de l’immigration l’a placé en garde à vue, selon lehighvalleylive.com.

Comme il l’a pris par surprise, son avocat a demandé à voir une ordonnance du tribunal.

“J’en ai une copie dans ma voiture”, a indiqué l’agent non identifié, selon la vidéo de la réunion publiée par l’avocat de la défense Joshua Fulmer.

“Ce n’est pas acceptable”, a déclaré Fulmer, élevant la voix à l’agent: “Vous devez lui montrer un ordre!”

L’agent a ensuite déclaré qu’il procédait à une “arrestation administrative sans mandat”.