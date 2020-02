Ils ont accusé le dernier président de la Banque nationale pendant le macrismo d’avoir autorisé l’endettement de la société Vicentín

Le procureur fédéral Gerardo Pollicita a accusé aujourd’hui Javier González Fraga, le dernier président de la Banque nationale pendant le macrismo, dans la cause dans laquelle Il est examiné si les autorités de la principale banque d’État ont commis un crime en autorisant la société céréalière Vicentin à accumuler une dette de 18,5 milliards de dollars contre les règles régissant le fonctionnement de la banque.

Le procureur Pollicita a promu l’enquête pour la fraude possible non seulement contre qui présidait la Banque nationale dans les derniers jours du gouvernement de Mauricio Macri, mais aussi contre des hommes d’affaires Alberto Padoán et Gustavo Nardelli, qui dirige la société Vicentín. Padoán a été impliqué dans l’affaire qui a commencé à partir des annotations du chauffeur Oscar Centeno, où il a été déterminé qu’il y avait des hommes d’affaires qui versaient des pots-de-vin à d’anciens responsables de Kirchner.

Le conflit a commencé quand, début décembre 2019, Vicentín a annoncé qu’il était entré dans un processus de «restructuration des paiements» sur la base d’une situation de «stress financier». La nouvelle a montré comment la principale compagnie pétrolière de Santa Fe et l’une des plus importantes du pays ont mis fin aux paiements avec une dette bancaire totale d’un peu plus de 23,5 milliards de dollars.

Ensuite, il est devenu connu que de la dette totale, 18 500 millions de dollars correspondent à un prêt accordé par Banco Nación, qui a suscité de vives critiques à l’égard de la conduite de González Fraga à la Banque nationale, car ce crédit dépasserait les limites fixées par la réglementation bancaire et représenterait plus de 20% des actifs calculables de l’entité.

La plainte déposée par un individu est basée sur un travail effectué par l’ancien député, économiste et chef de l’unité populaire, Claudio Lozano, qui a été nommé directeur de la Nation Nanco par le gouvernement d’Alberto Fernández. Pollicita a expliqué dans sa plainte qu’il avait convoqué Lozano pour expliquer le contenu du rapport dans son bureau du procureur avant de faire la demande qu’il a présentée aujourd’hui. Et bien que Lozano ne se soit pas présenté pour témoigner, il a pris le rapport du directeur de la Banque nationale du site Internet du parti Unité populaire.

Le rapport, daté du 16 janvier et signé par Lozano, indique que «selon les transcendants journalistiques, la société Vicentín a annoncé que pour« stress financier »(?) Elle ne paiera pas les 23 500 millions de pesos qu’elle doit aux banques (18 000 à Banco Nación), ni les 350 millions de dollars avec les producteurs agricoles, plus tous les financements qu’elle a pris par la Bourse, ni tout ce qu’elle doit aux banques internationales de crédit en dollars. “

“Vicentín, à travers ses filiales, a été le principal contributeur à la campagne présidentielle de Mauricio Macri. Selon le journaliste de Rosario Germán Mangione dans une note datée du 11 octobre 2019, il se plaint que dans les registres des contributions à la campagne électorale de l’OSPA que la loi électorale exige de rendre publiques, on constate que l’entreprise qui a le plus contribué à la campagne Le bureau présidentiel de Cambiemos était la société Vicentín, qui a fait un don total de 13 500 000 $ pour différentes sociétés de son groupe. Sur ce total, des contributions de 4 500 000 $ ont été distribuées par 3 des sociétés du groupe Vicentín (Oleaginosa San Lorenzo, Algodonera Avellaneda et Frigoríficos Friar S.A.). Il convient de noter que l’autre groupe économique qui a le plus contribué à Cambiemos en los PASO est un autre de la même catégorie que Vicentín; Dans ce cas, c’est Oil General Deheza, qui a contribué 10 000 000 $. En revanche, les 23 500 millions de pesos sur lesquels Vicentín est endetté sur le marché financier national représentent 20% du chiffre d’affaires de 2018 (et non 2019) et en son sein, la dette envers la Banco Nación de 18 000 millions de dollars n’est que le 15% de son chiffre d’affaires 2018. Cela ne semble pas être un cas de stress financier. Le poids des dettes de vente dans de nombreuses autres entreprises dépasse de loin leurs ventes », a-t-il ajouté.

La plainte précise que l’endettement de Vicentín envers la Nation n’a pas été autorisé par le conseil d’administration, ce qui viole les règlements de l’institution. À cet égard, le rapport de Lozano a déclaré: «Dans le processus d’endettement que Vicentín accumulait auprès de la Banque nationale, il a dépassé les limites auxquelles il pouvait accéder sur la base des réglementations correspondantes fixées par l’organisme de réglementation des grandes entreprises. Cependant, et sans aucune base, la société a obtenu le refinancement dont elle avait besoin sans procéder aux annulations correspondantes pour revenir en conformité avec la réglementation. Étrangement, la décision de violer les règlements de la Banque centrale pour les grandes entreprises n’a pas été prise par un acte administratif du conseil d’administration de la Banque. Il s’agit d’une décision qui relève de la responsabilité des directions en charge. En d’autres termes, les autorités politiques de la banque de la direction précédente ne voulaient laisser aucune trace à cette décision. Cependant, les couloirs de la Banco Nación disent que dans les multiples réunions qui ont existé avec la société Vicentín pour essayer d’imposer la nécessité de revenir à la réglementation, devant les demandes des responsables de la banque, les propriétaires de l’entreprise ont traversé de Banco Nación à Casa Rosada pour parler directement avec la présidence. Cela est ensuite devenu un appel de la présidence de Mauricio Macri à l’ancien président de la banque González Fraga, qui était chargé d’attirer l’attention des responsables de la banque afin qu’ils s’alignent sur les exigences de l’entreprise.

Le procureur a porté ces accusations et a demandé plusieurs mesures de preuve au juge Julián Ercolini, chargé de l’enquête. Pollicita a demandé que Lozano et Eduardo Hecker, actuel président de Banco Nación, déposent en tant que témoins. Les deux doivent fournir la documentation de la Banque sur l’affaire Vicentín.

Il a également demandé à la Banque nationale de transmettre au tribunal les dossiers des prêts demandés par Vicentín depuis 2015. Et que l’entité bancaire fasse un rapport détaillé qui précise:

– Quelle est la dette de Vicentín avec la Nation.

-Comment est composée cette dette.

-Quel pourcentage du portefeuille de la Nation signifie cette dette.

-Quelle partie de la dette de Vicentín envers la Nation est due.

-Si la dette de Vicentín dépasse le maximum autorisé par la réglementation.

Le procureur a également demandé que la Banque nationale et la Banque centrale de la République argentine transmettent au tribunal les règles régissant les prêts pouvant être accordés aux grandes entreprises.

Policita a également demandé que la Federal Public Revenue Administration (AFIP) fasse un rapport complet sur la composition du groupe Vicentín à partir de 2015. Et fournisse un détail des crédits déclarés par Vicentín et des affaires judiciaires dans lesquelles l’entreprise Ceralera aurait été dénoncé.

Le procureur qui a accusé González Fraga et ceux qui dirigent Vicentín n’ont pas exclu la possibilité qu’il y ait de nouveaux accusés dans l’affaire. Il a également demandé une large radiographie commerciale de la société Vicentin. Il a même demandé au Tribunal de première instance civile et commerciale de première instance n ° 4, deuxième nomination de reconquête, province de Santa Fe d’envoyer à Comodoro Py une copie certifiée conforme du dossier dans lequel le concours de la société céréalière est traité.

Compte tenu des informations selon lesquelles l’entreprise a été le principal contributeur à la campagne présidentielle Macri, Pollicita souhaite également savoir quelles contributions à la campagne les entreprises du groupe Vicentín ont apportées. Pour ce faire, il a demandé à Ercolini de demander à la Chambre électorale nationale un rapport détaillé des contributions monétaires versées par les entreprises et à quel parti elles étaient dirigées.

Le procureur a également demandé si la Cellule d’information financière avait reçu des informations faisant état d’opérations suspectes contre la société Vicentín et si le Bureau de lutte contre la corruption avait ouvert une action en rapport avec l’affaire judiciaire faisant l’objet d’une enquête devant le tribunal fédéral 10.

La cause vient de commencer. Le juge Ercolini doit maintenant se conformer ou non aux demandes formulées par Pollicita lorsqu’il a lancé l’enquête et inculpé Gonzlaez Fraga, Padoán et Nardelli.