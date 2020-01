Ils ont arrêté un homme pour avoir mis en œuvre une méthode ingénieuse pour introduire de la drogue dans la prison de Cruz del Eje

Un homme de 33 ans a été arrêté dans la ville de Cordoba, Cruz del Eje, pour avoir jeté de la drogue dans une prison, en utilisant un gomera et une arbalète maison.

La procédure, qui a été menée par la Police Anti-Drug Traffic Force (FPA), Il a été développé dans une maison située dans le quartier Villa Elaine, à quelques mètres de l’établissement pénitentiaire numéro 10 de la ville de Cordoue et a eu la collaboration de la police de Cordoue pour la sécurité du périmètre extérieur.

À la maison, en plus, plusieurs doses de cocaïne, de marijuana et d’espèces (14 360 $) ont été saisies. Mais ce qui a retenu l’attention de la police, c’est la découverte de la fronde – ou gomera – et de l’arbalète pour jeter la drogue sur le mur de la prison et donc la faire entrer dans la prison.

L’opération a été supervisée par le procureur de l’instruction mobile pour la lutte contre le trafic de drogue, sous la responsabilité de Raúl Ramírez, qui a ordonné la remise des enlèvements et le transfert du détenu au siège judiciaire pour violation présumée de la loi n ° 27 737 sur les stupéfiants.

On sait que dans les prisons, il y a un pourcentage élevé de détenus ayant des problèmes de toxicomanie, préexistants ou développés dans la même prison, et cela explique les tentatives d’introduction de stupéfiants chez les criminels. La méthode la plus fréquente est la dissimulation de la drogue dans les vêtements ou dans les parties intimes des proches qui rendent visite aux détenus ou dans les colis que les détenus reçoivent: à l’intérieur des aliments ou dans les récipients, ou dans les sacs, grâce au mécanisme d’un double fond. Le même système s’applique pour introduire subrepticement d’autres articles interdits dans les prisons, tels que les téléphones portables.

Il existe également des organisations plus massives et sophistiquées, comme un gang qui a été détruit en novembre de l’année dernière, dont la spécialité était l’introduction de drogues chez les criminels grâce à un service de blanchisserie créé avec l’intention déclarée de donner du travail aux détenus. L’entreprise, développée dans deux unités du Service Pénitentiaire de Buenos Aires, dans le cadre du Programme de Réinsertion «Inclusion», était en réalité une façade vendre de la drogue aux détenus. Les stupéfiants sont entrés cachés dans les vêtements sales que les prisonniers devaient laver. Le système a été conçu par d’anciens responsables de la prison, bien informés sur la terre où ils allaient opérer, et ont rapporté de grands bénéfices jusqu’à ce que les membres du groupe ont été arrêtés après une enquête du juge fédéral de Mar del Plata, dirigée par le juge Santiago Inchausti et le procureur Laura Mazzaferri.

Par rapport à tout ce qui précède, il convient de noter que la méthode utilisée à la prison de Cruz del Eje est aussi originale que précaire.