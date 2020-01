Ils ont arrêté un Iranien portant une machette près de la résidence d’été de Donald Trump

Un citoyen iranien Il a été arrêté vendredi avec une machette, une pioche et deux couteaux près de la résidence d’été du président américain Donald Trump en Floride, a rapporté la presse locale..

Selon des policiers rapportés aux médias locaux, l’homme avait également 22 000 $ en espèces et une voiture à son nom stationnée à l’aéroport de Palm Beach, la ville située au nord de Miami où Trump a sa résidence et son club de golf, connu sous le nom de Mar-a-Lago.

Des sources policières ont identifié le détenu comme étant Masoud Yareioeill Zoleh, a rapporté le journal local Palm Beach Post. L’Iranien a été arrêté dans la matinée pour port d’armes dissimulées sur un pont qui mène à l’îlot de West Palm Beach, À 6,4 km de Mar-a-Lago, où Trump a passé ses vacances à la fin de l’année.

L’incident se produit trois jours après que l’Iran a attaqué avec des missiles deux bases aériennes utilisées par les États-Unis en Irak – sans laisser de victimes -, en représailles à l’opération dans laquelle qui était la plus importante armée iranienne, Qassem Soleimani lors d’une opération avec des drones américains à Bagdad.

Peu de temps après l’attaque iranienne, le chef suprême de la théocratie islamique, Ali Khamenei, Il l’a décrit comme une “gifle au visage” des Américains et a ajouté que la réponse militaire n’était pas suffisante.. “Une telle action militaire ne suffit pas, la présence corrompue des Etats-Unis doit cesser”, a-t-il ajouté.

Khamenei a dénoncé que les Nord-Américains ont pris dans la région du Moyen-Orient “guerre, sédition et destruction”, devant une multitude qui a crié à plusieurs reprises “Mort aux USA” et “Mort à Israël”.

Les derniers événements liés à la tension entre l’Iran et les États-Unis ont été l’annonce de sanctions contre Washington contre Téhéran contre des hauts fonctionnaires et des secteurs de l’économie; et la déclaration de Donald Trump dans laquelle il a déclaré que Soleimani prévoyait d’attaquer quatre ambassades américaines.