Ils ont capturé “Francisco Galán”, ancien responsable de la paix qui appartenait au groupe ELN

La police a capturé Mario Pieschacón Negrini ou Gerardo Antonio Bermúdez, mieux connu sous le nom de «Francisco Galán», qui était membre de l’ELN ce samedi participé à un enlèvement massif à Cali en 2000. La nouvelle a suscité différentes réactions, depuis que l’ex-guérillero a quitté les armes il y a des décennies et était dédié à l’activisme pour la paix.

Alias ​​’Francisco Galán’ a été requis par le bureau du procureur général dans le cadre de l’enquête sur les événements survenus le 17 septembre 2000, lorsque des membres du Front José María Becerra de l’ELN ont kidnappé plus de 64 personnes qui se trouvaient dans des établissements publics situés au kilomètre 18 de la route Cali-Buenaventura, à Valle del Cauca.

Dans cette affaire, Pieschacón Negrini a été inculpé à l’époque pour des délits d’extorsion aggravée, de mort injustifiée dans un concours homogène et de vol qualifié et aggravé, en vertu de la loi 600. À ce jour, la pratique de la preuve est terminée et en suspens les allégations de conclusion, affirme le parquet.

Un juge du contrôle des garanties à Medellín a légalisé la capture de «Francisco Galán», alors membre actif de l’ELN. Cependant, il avait quitté ses bras il y a des décennies et s’est consacré à diriger plusieurs initiatives liées à l’après-conflit. Depuis l’époque du gouvernement d’Álvaro Uribe, il était un responsable de la paix de la guérilla, cherchant des approches pour un accord de paix.

Pendant l’administration de Juan Manuel Santos a été nommé responsable de la paix en 2016, de faire partie de l’équipe de négociation de paix entre le gouvernement et l’ELN. Cependant, le commandement central (Coce) du groupe subversif a rejeté cette nomination par des déclarations publiques faites par Francisco Galán, selon eux, se moquant des porte-parole de la guérilla; ce qui a généré une distanciation vers lui.

Sur rendez-vous, les mandats d’arrêt contre lui ont été suspendus, bien que la procédure pénale soit restée ouverte. Mais après la suspension de la table de dialogue, par la résolution présidentielle 001 du 18 janvier 2019, l’actuel Le gouvernement d’Iván Duque a révoqué sa désignation de responsable de la paix. Donc, pour les autorités ne servant plus en tant que telles et leur capture pourrait être légalisée.

«Francisco Galán» Il a été expulsé il y a des années par ELN lui-même quand il était son porte-parole public. Il a été détenu pendant plus de 14 ans à la prison d’Itagüí, et après avoir quitté la prison, il s’est consacré à favoriser un processus de paix; En fait, dans des lettres et des interviews, il a demandé à ses anciens partenaires de combat de s’engager parce que “la guerre n’a pas d’avenir”, a déclaré le magazine Semana.

Même une semaine avant l’installation de la table de négociation entre le gouvernement et les Farc à Olso, le Congrès de la République a nommé “ Francisco Galán ” coordinateur en chef du premier Centre de pensée pour la paix et l’après-conflit, dont l’objectif il devait générer des réflexions pour la consolidation de la paix dans le pays.

La vérité est que dans le cadre de l’enquête pour laquelle l’ancienne guérilla a été récemment capturée, le parquet a également ordonné la capture de huit membres de l’ELN Coce, qui sont: