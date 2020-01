Ils ont circulé en panaméricain à plus de 160 kilomètres à l’heure et seront condamnés à une amende de près de 10 000 $

Le matin du 30 décembre, près de la 8:27, un conducteur a circulé avec sa Mercedes Benz sur la route panaméricaine, au kilomètre 52, à 161 kilomètres par heure. Un jour plus tard, à peu près au même moment, un autre conducteur est passé par le même endroit à une vitesse encore plus élevée, à 177 km / h.

Les deux véhicules en infraction ont été détecté par les radars de Pilar West Access Branch, de sorte que les amendes correspondantes ont été tirées, puisque depuis le dimanche 29 décembre dernier, Agence nationale de la sécurité routière (ANSV) a commencé à sanctionner les voitures qui dépassent la limite de vitesse autorisée dans les accès Nord et ouest de la province de Buenos Aires.

Selon la nouvelle mesure, qui vise à réduire les accidents de la route, les pénalités pour excès de vitesse sur ces autoroutes qui relient la ville de Buenos Aires partir de Les 3 500 $. Dans le cas des délinquants récents, les deux doivent payer près de 10 000 $, l’un des montants les plus élevés établis par le nouveau règlement.

Selon les documents officiels, Entre janvier et novembre 2019, 751 937 véhicules ont dépassé la limite autorisée dans les accès Nord et Ouest. Cependant, les conducteurs n’ont pas pu être informésen raison d’un manque de coordination entre les amendes travaillées par chaque commune et l’ANSV, qui devait les valider et vérifier l’homologation des radars avec lesquels elles ont été délivrées.

Dans ce contexte, le portefeuille des transports nationaux et les autorités des différentes municipalités adjacentes à la conception de l’autoroute (Campana, Malvinas Argentinas, Pilar, San Isidro, Tigre, Vicente López, Moreno et Luján) a entamé un travail conjoint pour rationaliser le système de contrôle. Ainsi, les communes mises à disposition les radars mobiles qui, dans le cas de Pan American, ont rejoint les radars déjà fixes.

L’initiative répond à une partie du plan mis en œuvre, qui consiste à augmenter le nombre de radars capables de détecter les infractions. Cette mesure, expliquée par le ministère, est le principal outil pour réduire les incidents routiers causés par le non-respect des vitesses maximales. “L’utilisation de cette technologie nous permet d’étendre le contrôle sur tout le territoire”, ont-ils déclaré.

“Nous avons décidé que les contrôles de vitesse fonctionneraient à nouveau car ces excès sont l’une des principales causes d’accidents de la route”, a déclaré le ministre des Transports, Mario Meoni, qui a notifié dans ses réseaux sociaux les deux cas détectés dans North Access, partageant les images des véhicules incriminés.

«Il est essentiel d’être conscient des dommages qui se produisent lors d’une conduite imprudente, sans respecter les vitesses maximales ou les règles de circulation», a ajouté Meoni.

Les contrôles ANSV sur les radars routiers nationaux sont référés aux lois 24 449 et 26 363. Auparavant, l’Institut national de technologie industrielle (INTI) effectue des vérifications annuelles qui déterminent la validité de l’utilisation, puis détermine l’autorisation à utiliser dans les juridictions à travers le pays.