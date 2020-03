Ils ont confirmé 41 nouveaux cas de coronavirus en Argentine et le nombre total de cas infectés à 266

Le ministère de la Santé de la Nation a confirmé aujourd’hui que sont 41 nouveaux cas positifs de COVID-19 et que le nombre de personnes infectées porté à 266 personnes dans tout le pays. Jusqu’à présent, ils se sont produits quatre morts pour l’avance de coronavirus.

Dans la déclaration, ils ont précisé que des nouveaux cas 8 se trouvent dans la province de Buenos Aires, 12 dans la ville autonome de Buenos Aires, 8 à Cordoue, 7 à Chaco, 5 Tucumán et 1 Misiones, une province qui n’avait pas jusqu’à présent.

Cependant, le gouvernement missionnaire, dirigé par Oscar Herrera Ahuad, a publié une déclaration assurant que le cas que le ministère de la Santé place à Misiones ne correspond pas à la province. “Le patient qui a été informé dans le rapport national de COVID -19 ne réside pas dans la province. Ce n’est pas un cas détecté à Misiones. Depuis 1986, il vit en Espagne et est revenu il y a plus de 10 jours en Argentine, où il a déménagé dans la province de Cordoue “, a-t-il déclaré.

Comme ils l’ont expliqué, “le 20 mars, il s’est rendu à l’hôpital de Rawson à Cordoue, où il a été admis et hier, le 20 mars, ils ont effectué le prélèvement dans le même hôpital.” Plus tard, le communiqué a ajouté: “L’homme de 80 ans ne vit pas à Misiones et il n’est pas allé dans la province ces dernières années”. En outre, ils ont expliqué que “dans le système de santé intégré, où les cas sont enregistrés, il a été chargé avec les données qui apparaissent dans sa pièce d’identité nationale, dans laquelle il enregistre toujours Misiones comme son domicile, donc il a été envoyé comme positif pour Missions ».

Sur les 41 cas, 17 correspondent à des personnes ayant des antécédents de voyage dans des zones de transmission communautaire, tandis que 11 sont des contacts étroits de cas confirmés.

Ainsi, les districts qui n’ont pas encore signalé de cas sont: Chubut, La Pampa, Catamarca, Formosa, Misiones, San Juan et La Rioja.

Jusqu’à présent, il y a eu quatre décès par coronavirus dans le pays. Le 7 mars, un homme de 64 ans admis à l’hôpital d’Argerich est décédé; et le 13 mars, un autre homme de 61 ans est décédé dans une clinique privée de Resistencia, Chaco.

Mercredi dernier, le troisième décès a été confirmé: un homme de 64 ans qui se trouvait à l’Institut argentin de diagnostic, dans la ville autonome de Buenos Aires. Hier, c’était la quatrième confirmation. Il s’agit d’une femme de 67 ans qui a été admise à la clinique Güemes, dans la ville de Luján à Buenos Aires.

Ces nouveaux cas s’ajoutent aux 67 qui étaient connus hier, où les premiers infectés à Mendoza ont été révélés. Bien qu’elle soit l’une des premières provinces à avoir protégé ses frontières, elle a enregistré ses cinq premiers cas. La première, confirmée par les autorités provinciales, était celle d’une femme de 62 ans qui voyageait en Italie.

Ce midi, le président Alberto Fernández Il a de nouveau interrogé les personnes qui ont violé la quarantaine obligatoire pour empêcher la propagation du coronavirus, et a ciblé celles qui ont quitté le pays après que la quarantaine a été décrétée. “Plus de 20 000 personnes ont quitté l’Argentine quand je les ai avertis qu’il y avait une pandémie, et une partie de ceux-ci sont ceux qui exigent que nous les amenions d’urgence, nous devons y mettre fin “, a-t-il dit.

Le président a souligné aujourd’hui que “des mesures pourraient être prises à temps” pour “aplatir la courbe”. “Nous devons continuer à le faire. Il est impossible de dire où nous en sommes parce que nous ne savons pas. “ En outre, il a répété le concept de lutter contre un ennemi invisible. “Nous nous battons avec une armée invisible. Nous ne savons pas où se trouve le virus, comment il se propage et où il s’introduit. Ce que nous savons, c’est que si nous nous enfermons, les possibilités de propagation sont bien moindres », a-t-il déclaré.