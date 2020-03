Ils ont confirmé 67 nouveaux cas de coronavirus en Argentine et le nombre total de cas infectés à 225

Le ministère de la Santé de la Nation a confirmé ce samedi que Il y a 67 nouveaux cas positifs de COVID-19 et le nombre de personnes infectées est passé à 225 personnes dans tout le pays.

Dans la déclaration, il était précisé que, parmi les nouveaux cas, 29 provenaient de la ville de Buenos Aires, 15 de la province, 5 de Chaco, 5 de Mendoza, 4 de Cordoue, 3 de Tierra del Fuego, 2 de Corrientes, 2 de Santa Fe, 1 de Tucumán et 1 de Río Negro.

Ainsi, les districts qui n’ont pas encore signalé de cas sont: Chubut, La Pampa, Catamarca, Formosa, Misiones, San Juan et La Rioja.

Sur les 67 nouveaux cas, 45 correspondent à des personnes ayant des antécédents de voyage dans une zone de transmission communautaire, tandis que 12 sont des contacts étroits de cas confirmés. Les 10 autres sont sous enquête pour déterminer le contexte épidémiologique.

Il s’agit du deuxième rapport remis par le ministère national après l’isolement social obligatoire que la branche exécutive a instauré vendredi dernier et jusqu’au 31 mars inclus. “Personne ne peut quitter sa résidence, tout le monde doit rester à la maison”, a déclaré le président, qui a également établi l’avancement de la fête du 2 avril au 31 mars et que le 30 mars sera un jour férié.

Le rapport a révélé certaines données pertinentes concernant la propagation du virus en Argentine. L’un d’eux est que Bien qu’elle ait été l’une des premières provinces à protéger ses frontières, Mendoza a enregistré ses cinq premiers cas. La première, confirmée par les autorités provinciales, était celle d’une femme de 62 ans qui voyageait en Italie.

Ana Maria Vidal, Ministre de la Santé de Mendoza, a indiqué que les symptômes ont commencé à les avoir le troisième jour après leur retour d’Europe. Son mari, qui a partagé le voyage et vit avec elle, n’a eu aucun symptôme et reste isolé.

Jusqu’à présent, il y a eu quatre décès par coronavirus dans le pays. Le 7 mars, il est décédé un homme de 64 ans, admis à l’hôpital d’Argerich; et le 13 mars, il est mort Un autre homme de 61 ans qui a été admis dans une clinique privée à Resistencia, Chaco. Mercredi dernier, le troisième décès a été confirmé: un homme de 64 ans qui a été admis à l’Institut argentin de diagnostic, de la ville autonome de Buenos Aires. Ce matin, la quatrième confirmation. Il s’agit de une femme de 67 ans qui a été admise à la clinique de Güemes, dans la ville de Buenos Aires de Luján.

Pendant ces heures, il a été confirmé qu’à partir de demain les supermarchés unifieront leurs horaires et ne serviront que de 7h à 20h. La mesure a été prise par la Fédération des employés du commerce et des services (FAECYS) représentée par son secrétaire général, Armando Cavalieri, et l’Association des supermarchés unis (ASU), représentée par son directeur exécutif, Juan Vasco Martínez.

Heures d’ouverture dans les supermarchés, Dans tous ses formats commerciaux (hypermarchés, supermarchés, formats de proximité, supermarchés, etc.), elle sera de 7 h à 20 h (c’est-à-dire jusqu’à 20 h maximum), du lundi au dimanche, jours fériés compris, tandis que la situation exceptionnelle prévue par le décret de nécessité et d’urgence n ° 297 perdure.

Concernant les contrôles qui ont été imposés et continueront à se développer pendant la quarantaine totale, le ministre de la Sécurité nationale, Sabina Frederic, a avancé que ces ils seront renforcés dans tout le pays.

«Hier, c’était une charnière, nous avons fait des contrôles, nous avons arrêté le trafic, il y avait des files d’attente à certains accès. Mais aujourd’hui, nous allons être beaucoup plus restrictifs“, a assuré le ministre en dialogue avec la radio CNN.” Je pense que la grande majorité de la population argentine a compris la gravité de la situation et les actions préventives qui nous mettent sur la scène que nous pouvons contenir. Il y a une petite partie de la population qui ne comprend pas, qui croit qu’elle est immunisée et que sa vie n’est pas liée à celle des autres“at-il ajouté.

Conformément aux directives établies par le gouvernement national, le Organisation mondiale de la santé (OMS) je considère que “L’Argentine prend des mesures rapidement, hardiment et avec une ferme détermination qui peuvent changer cette courbe de propagation des coronavirus en quelque chose de plus plat et plus lent.”