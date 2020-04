Ils ont confirmé 79 nouveaux cas de coronavirus en Argentine et le nombre de personnes infectées s’élève à 1 133

Le ministère de la Santé a annoncé mercredi qu’il y avait eu cinq nouveaux décès et que 79 personnes avaient été confirmées dans le pays au cours des dernières 24 heures. Au total, le nombre de personnes infectées s’est élevé à 1 133.

Dans le rapport numéro 36, il a été indiqué que, sur le total de ces cas, 580 (51,2%) sont importés, 349 (30,8%) sont des contacts étroits de cas confirmés et les autres font l’objet d’une enquête épidémiologique.

Sur les 79 nouveaux infectés, 12 sont originaires de Chaco, 11 de Santa Fe, 10 de Mendoza, 10 de Santa Cruz, 10 de la ville de Buenos Aires, 10 de la province de Buenos Aires, 6 de Cordoue, 4 de Neuquén, 2 de Salta, 1 de Jujuy, 1 de Entre Ríos, 1 de Corrientes, 1 de San Luis et 1 de Tucumán.

Ce matin, la mort d’un homme de 71 ans avec un diagnostic de coronavirus a été confirmée dans un sanatorium privé de la ville de Moreno, après avoir maintenu un contact étroit avec un cas confirmé de coronavirus et présenté des antécédents de diabète et d’hypertension. Il s’agit du grand-père d’un jeune homme infecté qui s’est rendu à une fête de 15 personnes après son retour des États-Unis, selon les autorités municipales confirmées à Infobae. Un autre invité, âgé de plus de 70 ans, a également été testé positif pour le coronavirus et est dans un état grave.

Dans l’après-midi, le consul général du Chili à Rosario, Fernando Labra Hidalgo, est également décédé du virus. Le diplomate était sociologue, il avait 66 ans et était interné dans la ville de Santa Fe depuis le samedi 28 mars., quand il est entré dans le Park Sanatorium dans un état grave après avoir contracté COVID-19. Il s’agit du premier décès enregistré dans la province de Santa Fe.

Plus tard, Dans la ville d’Ituzaingó, province de Buenos Aires, le troisième décès de la journée a été signalé: une femme de 63 ans.

Puis confirmation que le rabbin Gabriel Yabra (55 ans), expert en certification et supervision casher, hospitalisé depuis samedi dans la zone de soins intensifs de l’Agote Sanatorium, est décédé du virus. Comme vous le savez Infobae, Yabra a été infectée par sa mère de 79 ans, qui est hospitalisée dans le même sanatorium parce qu’elle a été frappée dans la rue. Des environs du rabbin, ils ont indiqué que la mère avait été hospitalisée et qu’une des personnes qui était allée lui rendre visite l’avait infectée. Il y a dix jours, Yabra est allé lui rendre visite et là, il l’aurait transmis.

Le cinquième décès de la journée est celui d’un homme de 78 ans, habitant de Neuquén., qui a été admis à l’hôpital d’Ezeiza avec une histoire de voyages en Europe. Il est arrivé le 25 mars de Madrid et a caché qu’il avait des symptômes pour monter dans l’avion. Au milieu du vol, il est tombé en panne et ce n’est que lorsqu’il a signalé qu’il avait pris plusieurs comprimés de paracétamol pour contourner les commandes.

Le ministère de la Santé de la Nation a précisé que “Les principaux groupes d’âge affectés par les cas enregistrés correspondent aux personnes âgées de 20 à 59 ans, la moyenne d’âge étant de 45 ans.”

Parce que la ville de Buenos Aires et la province de Buenos Aires concentrent environ 70% des cas du pays, le gouvernement national mettra l’accent sur les travaux d’isolement et de confinement qui doivent être effectués dans les municipalités de Conurbano et les quartiers de la capitale fédérale.

Du ministère de la Sécurité de Buenos Aires, ils ont notifié que, par le biais des 131 points de contrôle de la ville et à partir du moment où la quarantaine obligatoire a commencé à se développer, 3 411 ont été retardés et sur ce total, 380 ont été arrêtés et les autres ont été notifiés ou transférés à leur domicile. Les véhicules détournés pour avoir circulé sans autorisation étaient au nombre de 116.

Il a également été précisé que 11 293 personnes ont appelé 147 personnes pour dénoncer la violation de l’isolement social. Le chiffre a commencé à être publié à partir du 16 mars.