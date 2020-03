Ils ont confirmé 88 nouveaux cas de coronavirus en Argentine et un total de 1054 cas infectés

Le ministère de la Santé a annoncé mardi qu’il y avait 88 nouveaux cas de coronavirus en Argentine et le nombre total de personnes infectées s’élève à 1054.

Aux petites heures du mardi, deux femmes sont décédées de COVID-19. Le premier décès est survenu dans un hôpital de Resistencia, Chaco, où Ana María Tonzar, une patiente de 63 ans, elle a été hospitalisée pour des complications respiratoires.

À La Rioja, pour sa part, le deuxième cas a été victime de la pédiatre Liliana Ruiz. Cela s’est produit dans la clinique privée Mercado Luna à 00h35, selon le ministère provincial de la Santé. La femme de 52 ans a été “admise en soins intensifs avec assistance ventilatoire mécanique pour une insuffisance respiratoire sévère avec un diagnostic confirmé de coronavirus”, a ajouté le rapport officiel. Il souffrait également de maladie cœliaque et de polyarthrite rhumatoïde et était entré au sanatorium le 23 mars.

Dans le rapport présenté quotidiennement par le portefeuille Santé, décès d’une femme de 89 ans confirmé par un coronavirus avec résidence à La Cumbre, Cordoue, dont le décès est survenu dimanche 29 à l’hôpital Domingo Funes, dans la ville de Santa María de Punilla, où elle avait été hospitalisée vendredi pour une pneumonie sévère, une peinture qu’il avait l’habitude de présenter de façon récurrente.

Avec ces trois cas, le défunt en Argentine représente jusqu’à présent un total de 27.

Sur les 88 nouveaux cas signalés dans le rapport n ° 34, 22 proviennent de Santa Fe, 19 de la ville de Buenos Aires, 17 de la province de Buenos Aires, 14 de Cordoue, 7 de Tierra del Fuego, 3 de Chaco, 2 de Mendoza, 1 de Corrientes, 1 de Misiones, 1 de Río Negro et 1 de Tucumán.

Hier après-midi, le président Alberto Fernández a révélé que “les premiers résultats semblent montrer que nous dominons le virus”Bien qu’il ait précisé que le gouvernement national est “Se préparer au pire des cas”.

Depuis le premier cas détecté en Argentine jusqu’au 10 mars, toutes les personnes infectées positives (21) ont été “importées”. À partir de ce jour, le pourcentage de personnes confirmées qui avaient été infectées dans un autre pays a commencé à diminuer progressivement, jusqu’à atteindre le chiffre publié lundi soir, dans lequel le ministère de la Santé a indiqué que le pourcentage des “importations” était de 50 pour cent.

Les données ont été confirmées par les chiffres de mardi: 529 (50,2%) sont importés, 295 (28%) sont des contacts étroits de cas confirmés, et le reste fait l’objet d’une enquête épidémiologique.

Parce que la ville de Buenos Aires et la province de Buenos Aires concentrent environ 70% des cas du pays, le gouvernement national mettra l’accent sur les travaux d’isolement et de confinement qui doivent être effectués dans les communes de banlieue et les quartiers de la capitale fédérale.

Le maire de Buenos Aires a proposé diviser ce groupe à risque en trois sous-groupes: ceux qui ont des ressources financières et sont accompagnés; ceux qui ont des ressources mais sont seuls et, enfin, ceux qui n’ont pas de ressources et des proches qui peuvent les aider. Dans ce sens, l’attention se concentrera sur le dernier groupe.

Le ministère de la Sécurité municipale a indiqué que, depuis le vendredi 20 mars, 3 126 personnes avaient été retardées pour ne pas avoir respecté l’isolement social décrété le même jour. Sur le total, 362 ont été arrêtés et les autres ont été notifiés ou transférés à leur domicile. A partir de cette date, le nombre de détournements de véhicules s’élevait à 112. Concernant les contrôles nocturnes, depuis le 13 mars 1822 inspections ont été effectuées et 15 magasins ont été fermés (2 clubs et 13 bars).

Au niveau national, le ministère de la Sécurité nationale a précisé que, par le biais des forces fédérales, 19 939 personnes ont été considérées comme des contrevenants, puis arrêtées, retardées ou notifiées. En outre, 506 571 véhicules ont été contrôlés et 1 597 véhicules ont été détournés.