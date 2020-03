Ils ont confirmé la mort de deux personnes du coronavirus et il y a déjà 22 victimes en Argentine

Deux nouveaux décès dus au coronavirus ont été confirmés aux petites heures du matin: une femme à San Martín de los Andes et un homme à Tucumán. L’Argentine compte déjà 22 victimes mortelles de COVID-19.

La dernière partie du ministère de la Santé de la Nation ce dimanche avait confirmé la mort d’un homme et qu’il y avait 75 nouveaux cas, portant le nombre de personnes infectées à 820 dans tout le pays. Le défunt signalé par le portefeuille de la santé est un homme de 58 ans qui a été en contact étroit avec un cas confirmé et qui a des antécédents de maladie pulmonaire obstructive chronique.

Lundi à une heure du matin, la clinique Chapelco a publié une déclaration confirmant le décès d’un Femme de 68 ans infecté par COVID-19 qui y était hospitalisé depuis le 25 mars. “Il a souffert d’une image de cardiomyopathie aiguë probablement liée à une infection à coronavirus sans avoir répondu aux manœuvres de réanimation qui ont été effectuées”, ont-ils rapporté de l’institution médicale.

La victime était arrivée d’Espagne, quelques jours auparavant, et effectuait l’isolement indiqué à son domicile. Lorsqu’elle a commencé à présenter des symptômes compatibles avec COVID-19, elle a été transférée à la clinique Chapelco où elle a été admise pour insuffisance respiratoire aiguë, et deux jours plus tard, elle a été confirmée comme l’un des nouveaux cas positifs.

Hier, le patient était “Condition critique, sous assistance respiratoire mécanique” et avait augmenté “les besoins en soutien hémodynamique / circulatoire artificiel, étant en état de choc de distribution”. Enfin, la femme de 68 ans est décédée lundi à une heure du matin.

L’autre cas s’est produit tard dimanche. Le gouvernement de Tucumán a confirmé que le premier décès par coronavirus dans la province. Il s’agit d’un homme de 50 ans qui a été admis à la clinique Mayo de la capitale locale, et il y a donc déjà 22 victimes mortelles du virus en Argentine.

L’homme était le époux de la première tucumana qui a reçu un diagnostic de COVID-19. La patiente était sous observation depuis samedi dernier, le 14 mars, connectée à un respirateur artificiel.

Selon ce qui s’est passé, son état avait commencé à empirer depuis jeudi dernier. Ce n’est que dimanche de la semaine dernière que les autorités sanitaires ont rapporté que le sujet avait attrapé le virus, quelques jours après que sa femme ait également été testée positive.

“Le directeur médical de la clinique Mayo, le Dr Víctor Zimerman, ainsi que le ministère de la Santé publique de Tucumán, ont le regret d’annoncer le décès de M. Ricardo Laudani, hospitalisée dans cette clinique depuis le 14 mars, avec diagnostic associé de grippe A et COVID -19. Il a reçu toute l’attention médicale et technologique nécessaire. Nous accompagnons la famille dans ce moment difficile », a indiqué l’administration provinciale dans un communiqué de presse.

L’homme était le couple de Carolina Lezon Gottling, qui fut le premier cas de coronavirus dans la province. À la mi-février, il a voyagé avec elle et les quatre enfants qu’ils ont tous deux en commun en Europe, qui est considérée comme une zone à risque.

Ils sont revenus de leurs vacances début mars et quelques jours plus tard, ils ont commencé à présenter certains symptômes de la maladie, bien qu’ils aient déjà été mis en quarantaine pour avoir été à l’étranger.

«Seulement je suis sorti, au supermarché. C’était toujours une suggestion pour vous isoler. Et j’ai pris des mesures d’hygiène “, La femme a commenté le journal La Gaceta de Tucumán au moment de découvrir qu’elle était infectée.

Face aux inconforts ressentis par son mari, tels que vomissements et fièvre, Lezon Gottling a appelé le médecin et le protocole de santé prévu pour les cas suspects a été activé, ils ont donc tous deux prélevé des échantillons de coton-tige.

Vendredi 20 mars, le ministre de la Santé de Tucumán, Rossana Chahla, a annoncé que les tests effectués par l’institut Malbrán sur la femme étaient positifs pour le coronavirus, puis il a été confirmé que son mari avait également été infecté. D’ici là, pour Laudani Ils avaient également détecté la grippe A, alors ils l’ont transféré à la clinique Mayo pour rester sous observation.

Enfin, l’homme est décédé la nuit ce dimanche et ainsi ajouté à la liste des 22 morts par COVID-19 qui ont été enregistrés jusqu’à présent en Argentine, où il y a également 820 personnes infectées.

Compte tenu de cette situation, et peu de temps avant l’annonce de la mort de ce patient de Tucuman, le président Alberto Fernández a dirigé une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé que l’isolement social, préventif et obligatoire durerait jusqu’à la fin de Pâques.

La mesure a été décidée après une téléconférence du chef de l’Etat avec la majorité des gouverneurs, au cours de laquelle la situation dans le pays et le résultat que la quarantaine a donné jusqu’à présent ont été analysés.

Le président de Tucumán, Juan Manzur, a participé à cette réunion qui, après l’annonce d’Alberto Fernández, a souligné qu’il lui avait transmis “son plein soutien aux mesures qu’il prend dans le contexte de cette pandémie”.

«Tucumán adhère à chacune des décisions de la présidence, qui ont fait de l’Argentine un modèle mondial de lutte contre le coronavirus. Nous partageons pleinement la stratégie nationale basée sur une échelle de valeurs qui accorde la priorité aux soins de la vie “, a-t-il ajouté dans un message qu’il a écrit sur son compte Twitter.

Entre-temps, le rapport de nouveaux cas du ministère de la Santé de la Nation indiquait: 16 dans la province de Buenos Aires, 13 dans la ville autonome de Buenos Aires, 18 à Cordoue, 13 à Santa Fe, 4 à Tierra del Fuego, 4 à Chaco, 2 à La Pampa, 1 à Mendoza, 1 à Misiones 1 à La Rioja, 1 à San Juan et 1 dans les courants.

Sur le total de ces cas, 442 (54%) sont importés, 207 (25%) sont des contacts étroits de cas confirmés et les autres font l’objet d’une enquête épidémiologique.

CABA et Buenos Aires se concentrent près de la 70% des cas du pays. C’est pourquoi le gouvernement national se concentre sur les travaux d’isolement et de confinement qui doivent être effectués dans les municipalités de la banlieue et les quartiers de la capitale fédérale. De plus, l’effort de multiplication du nombre de lits en soins intensifs et ventilateurs est également concentré, puisque la majorité des cas positifs se trouvent dans cette région.

Du nombre total de personnes infectées 41% sont des femmes et 59% ce sont des hommes. Parallèlement, les principaux groupes d’âge affectés des cas enregistrés correspondent aux personnes âgées de 20 à 59 ans, les 30 à 39 ans étant les plus touchés.