Ils ont confirmé le premier cas de coronavirus en Argentine

Le coronavirus est arrivé en Argentine. Mardi, les autorités sanitaires ont confirmé qu’un patient a contracté le virus, car il a pu reconstruire Infobae Basé sur des sources officielles.

Il s’agit d’un Homme de 40 ans que la semaine dernière est revenue de Vacances de Milan, Italie (également passées par Barcelone, Espagne) via un vol direct depuis Alitalia. Dimanche soir, il a fait de la fièvre et a commencé à montrer des complications respiratoires. Il s’est immédiatement rendu au siège de la clinique suisse suisse sur l’avenue Pueyrredón et l’avenue Santa Fe et a été isolé.

Après que les autorités de l’hôpital eurent effectué études respectives et après confirmation qu’il a le Covid-19 grâce à la collaboration des professionnels du Hôpital de Malbrán, l’homme est sous traitement dans ce centre médical du quartier de Recoleta et dans les prochaines heures, il sera transféré à une autre clinique du même groupe d’entreprises.

Après le même dimanche le protocole a été activé en coordination entre les ministères de la Santé de la Nation et la ville de Buenos Aires, les autorités ont perquisitionné les données des passagers qui étaient assis autour de l’homme infecté dans l’avion qui l’a amené d’Europe pour les retrouver.

Le Ministre de la Santé, Ginés González García, donnera plus de détails dans les prochaines minutes lors d’une conférence de presse. Avant que l’affaire ne soit rendue publique, González García et son partenaire de la ville de Buenos Aires Fernán Quiróz, s’est réuni pour coordonner les étapes à suivre. Entre les deux, ils ont communiqué la nouvelle à la Casa Rosada.

Jusqu’au moment, le protocole avait été activé plusieurs fois en raison de cas douteux à l’aéroport d’Ezeiza et dans des hôpitaux de plusieurs provinces, mais ce mardi le premier cas après le écouvillon correspondant.

Entre-temps, jeudi dernier, on a appris qu’en plus des cas suspects de Covid-19 analysés dans le cadre du sud Deux autres se sont enregistrés dans la province de Buenos Aires. Selon des sources de santé, L’un des cas est un garçon de 18 ans, admis à Ezeiza, qui présentait des symptômes compatibles avec le coronavirus. L’autre cas correspond à un homme de 59 ans qui a été soigné dans un sanatorium de San Isidro. Tous deux étaient en voyage en Europe et finalement les analyses n’étaient pas positives.

En ce sens, hier après-midi, le secrétaire à l’accès à la santé du ministère de la Santé de la Nation, Carla Vizzotti, avait assuré que le pays avait préparé “pour sensibiliser la surveillance qui permet la détection précoce des cas, l’isolement, l’analyse des contacts et l’attention dans le but de prévenir la dissémination”.

Lors d’une conférence de presse avec les autorités de la région, Vizzotti a souligné que «nous sommes travailler de façon articulée tellement dans quoi aérien comme dans maritime, avec santé frontalière, migrations et la sécurité qui complète là où il n’y a pas de santé aux frontières “et a ajouté que” le plus grand défi est la détection précoce“Pour lequel” l’ensemble du système de santé, privé et étatique, doit être en alerte“

«En Amérique, les pays qui ont confirmé des cas sont États-Unis avec 89, Canada 24, Équateur 6, Mexique 5 Brésil 2 et République dominicaine 1», A expliqué Vizzotti, qui a également déclaré que« comme dans tout nouvel événement de santé, les experts et les autorités ont souligné la nécessité pour tous les acteurs sociaux d’être responsable lors de la communication pour ne pas générer de panique dans la population et aider les gens à disposer d’informations transparentes, actualisées et actualisées pour prendre soin d’eux-mêmes“.

Comme pour toute maladie respiratoire, lors de la conférence de presse, ils ont recommandé à la population “Lavage fréquent des mains avec de l’eau et du savon, toux avec le pli intérieur du coude, nettoyage des surfaces de contact et en présence de symptômes tels que fièvre, toux, inconfort physique, consultez le médecin tôt afin d’être évalué par les professionnels qui détermineront si les conditions d’un cas suspect de COVID-19 se rencontrent et effectueront l’analyse du laboratoire concerné, l’isolement et le traitement de soutien nécessaires à la réalisation de la maladie ».

Partout dans le monde, le coronavirus a déjà causé 3 118 décès et 91 313 personnes sont déjà infectées depuis qu’il a commencé à se propager. Jusqu’à présent, la majorité des décès sont survenus en Chine et les pays qui continuent de faire le plus de morts sont l’Iran (66), l’Italie (52) et la Corée du Sud (28).

Lundi après-midi, les autorités médicales américaines avaient enregistré 100 cas positifs de coronavirus, qui avaient déjà fait six morts dans le nord du pays. Les morts ont eu lieu dans l’État de Washington, dans la région nord-ouest du pays, quatre d’entre eux lundi.

La majorité des personnes touchées sont des patients âgés, dont beaucoup souffrent de maladies préexistantes, ont déclaré les autorités du comté de King, où se trouve la ville de Seattle. Ils ont également averti qu’ils s’attendaient à ce que le nombre de cas continue d’augmenter au cours des prochains jours.