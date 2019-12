Ils ont déclaré un manque de mérite pour Enrique «Pepe» Albistur pour une affaire alors qu'il était secrétaire des médias pour Néstor Kirchner

Cela a été compris par le procureur de l'affaire Alejandra Mángano lorsqu'elle a demandé l'ouverture d'une enquête sur Albistur et d'autres anciens responsables. Le procureur a déclaré qu'Albistur et Gustavo Fernández Russo, Alejandro Lenzberg et Guillermo De Lella avaient commis des crimes de négociation incompatibles avec la fonction publique, fraude contre l'administration publique, détournement de fonds, enrichissement illicite, abus de pouvoir et manquement aux devoirs d'agent public. La cause pour laquelle le manque de mérite a été dicté à l'ancien secrétaire aux médias est liée au dossier dans lequel l'enrichissement d'Albistur et sa famille et son entourage font l'objet d'une enquête.