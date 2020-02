Ils ont découvert dans un cénote un autel préhispanique maya à Playa del Carmen

Un autel maya a été découvert dans un cenote situé devant le procureur général de l’État de Quintana Roo par des éléments de la protection civile de l’entité, qui ont procédé au bouclage des parties interne et externe de l’endroit

Le ministère de la Protection civile, de la prévention des risques et des pompiers de Playa del Carmen a signalé la découverte d’un cénote avec des vestiges archéologiques mayas, peut-être un autel, dans une propriété abandonnée devant le procureur général de l’État de Quintana Roo.

La découverte a été faite vendredi soir, entre les subdivisions Villamar 1 et 2, après un rapport citoyen.

Le directeur opérationnel de la Protection civile solidaire, Emmanuel Heding, est venu sur place pour explorer la découverte de vestiges préhispaniques et vérifiez les grottes internes du Cenote où vous pouvez voir les structures religieuses mayas.

Ils ont indiqué qu’ils feront rapport à l’Institut national d’anthropologie et d’histoire pour analyser les restes trouvés, qui sera protégé par des bandes jaunes d’avertissement afin que personne ne puisse entrer dans le lieu.

Dans les vidéos partagées, vous pouvez voir comment ils explorent une partie de la caverne, qui est pleine de chauves-souris et après avoir allumé ses lampes, vous pouvez voir un autel.

Les images montrent également comment ils effectuent l’opération de cordon, en attendant des spécialistes du domaine.

Roberto Rojo, directeur du projet Urban Cenotes, a rapporté que la cartographie, l’inventaire de la faune, a été réalisée et un avis a été donné à l’Institut national d’anthropologie et d’histoire (INAH).

Pour le moment, le site reste à l’abri des autorités municipaless jusqu’à ce que la procédure à suivre soit définie.

Mayas: des recherches expliquent comment une des civilisations les plus énigmatiques a disparu

Un groupe de chercheurs a révélé avec une nouvelle étude réalisée dans le Lac Chichancanab, dans la péninsule du Yucatan, que le Culture Maya Il a disparu en raison d’une sécheresse intense.

Des universitaires des universités de Cambrige en Angleterre et de Floride aux États-Unis ont découvert un minéral formé uniquement lorsque le niveau de l’eau descend à évaluer trois isotopes de l’oxygène et deux de l’hydrogène qui a reconstruit l’histoire de l’eau du lac entre 800 et 1000 A.D.

L’étude publiée dans la revue Science a expliqué que le le plâtre trouvé a sauvé les molécules d’eau qui était présent dans le lac depuis le moment de sa formation.

Et il y a aussi un record de périodes de sécheresse parce que les isotopes plus légers de l’eau se sont évaporés plus rapidement, donc ils deviennent plus lourds.

Les données détectées étaient concentrées dans une carte de chaque couche de plâtre, avec lesquels les changements se sont produits dans la pluie et l’humidité pendant la période de l’effondrement maya et qui ont affecté l’agriculture ont été estimés.

Le directeur du Cambridge Godwin Laboratory et principal auteur de ce document récemment publié dans la revue Science, le professeur David Hodell, a été le premier à expliquer en 1995 que il y avait une corrélation entre la sécheresse du lac Chichancanab et la disparition des habitants de la région des Caraïbes.

Mais cette théorie a été prouvée avec le méthode géochimique qui a aidé à déterminer l’étendue de la pénurie d’eau, en mesurant l’eau enfermée dans le plâtre de Chichancanab, avec laquelle les chercheurs ont reconstruit les conditions hydrologiques à la fin de la civilisation à l’époque terminale classique.

Avec ce modèle, il a été constaté que les précipitations annuelles ont diminué entre 41 et 54 pour cent, et jusqu’à 70 pour cent au maximum, qui représentait déjà une sécheresse maximale lors de la chute de la civilisation maya.

«Notre étude représente une avancée substantielle depuis fournit des estimations statistiquement fiables des niveaux de précipitations et d’humidité pendant la chute des Mayas», A déclaré l’étudiant du Département des sciences de la Terre de Cambridge et premier auteur de l’article, Nick Evans.

Evans a ajouté “le rôle de le changement climatique dans l’effondrement de la civilisation maya classique est quelque peu controversé, en partie parce que les enregistrements précédents se limitent à des reconstructions qualitatives, par exemple, si les conditions étaient plus humides ou plus sèches. “

La culture maya s’est installée pendant les périodes préclassique, classique, terminale classique et postclassique dans les États de Yucatán, Campeche, Quintana Roo et certaines parties du Chiapas et Tabasco, ainsi qu’au Belize, une partie du Guatemala et la frontière nord-ouest du Honduras.

C’est à l’époque classique que la civilisation méso-américaine a prospéré et a construit un grand héritage architectural, intellectuel et artistique. L’agence DPA a détaillé son effondrement survenu au IXe siècle, lorsqu’ils ont quitté leurs célèbres villes de calcaire et que les dynasties ont pris fin.

Il a mentionné qu’il existe plusieurs théories sur l’extinction des Mayas, comme l’invasion, la guerre, la dégradation de l’environnement et l’effondrement des routes commerciales.