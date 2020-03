Ils ont demandé à Casación de juger les deux hommes qui ont été acquittés pour la mort de Lucía Pérez à Mar del Plata

Le procureur près la Cour de cassation de Buenos Aires a demandé ce jeudi de se soumettre à un nouveau procès oral des deux hommes qui ont été acquittés pour la mort de l’adolescente Lucia Perez en 2016, dans la ville de Mar del Plata.

Comme ça il a été exigé par le procureur Carlos Altuve lors d’une audience qui a eu lieu dans la quatrième salle dudit tribunal basé à La Plata, où étaient présents les proches de la victime, qui a affirmé que Matías Farías et Juan Pablo Offidani sont condamnés à la réclusion à perpétuité pour le fémicide de Lucia.

Ces deux hommes ont déjà été jugés à Mar del Plata, où ils ont été acquittés pour le crime et condamnés pour vente de drogue. «Ceux qui ont acquitté ces deux hommes ont défendu une cause aberrante; Vous devez changer cette justice, vous ne pouvez pas juger une personne qui a commis un féminicide comme quelqu’un qui vole un téléphone portable », a déclaré la mère de Lucia, Marta Montero, après avoir quitté l’audience en cassation, qui a analysé l’appel à la décision. acquittement déposé par la famille de la victime.

«Farías et Offidani, qui étaient dans le public, ont eu la possibilité de parler; Mon mari et moi n’étions pas dans le salon, ils ne nous ont pas donné le mot et ils ont dit «non, merci» et n’ont rien dit », s’est plaint Montero.

Après avoir entendu la demande du procureur Altuve, le tribunal a indiqué qu’il publierait une résolution dans les 20 prochains jours.

“J’ai bon espoir, en réalité, je n’ai jamais perdu espoir, je pense que Lucia a dû quitter ce monde pour que quelque chose change dans cette justice patriarcale”, a déclaré la mère de l’adolescente, qui était accompagnée des amis de sa fille et des membres des organisations féministes qui ont fait un «Ruidazo» devant la Cour de cassation pour soutenir la famille.

Pendant ce temps, la ministre des Femmes, des politiques de genre et de la diversité sexuelle de Buenos Aires, Estela Díaz, était présente au tribunal pour accompagner les parents de Lucia. “Nous ressentons tous ce que signifient l’horreur de son fémicide et l’horreur de l’acquittement”, a déclaré le responsable dans un communiqué.

Entre-temps, le Bureau du Médiateur de la province de Buenos Aires a coïncidé avec le procureur Altuve et a demandé qu’un nouveau procès soit mené contre Farías et Offidani pour avoir considéré que les juges de première instance avaient commis une mauvaise exécution de leurs fonctions.

Le procureur du procès qui a eu lieu en 2018, Daniel Vicente, a expliqué que l’incident s’est produit le 8 octobre 2016 à 10h30, lorsque Offidani et Farías, qui ont vendu de la drogue à des adolescents près des écoles de Mar del Plata, ont emmené Lucia dans une maison, où la jeune fille a été abusée sexuellement, après quoi ils l’ont laissée morte dans un centre médical loin de la ville.

Dans ce débat qui s’est tenu fin 2018, le procureur a demandé la réclusion à perpétuité des deux accusés. Cependant, les juges du tribunal correctionnel oral 1 Marplatense, Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso et Aldo Carnevale, ont fait valoir que ils n’ont pas pu prouver les abus sexuels ou le fémicide de l’adolescent et les ont condamnés à 8 ans pour vente de stupéfiants.