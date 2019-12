Ils ont demandé que l'affaire Skanska soit jugée par les cahiers

Voici ce que les juges Eduardo Freiler et Eduardo Farah ont dit: que l'enregistrement constituait une «activité parajudiciaire» et que Azcárate a été victime d'un canular, d'une ruse, et c'est seulement pour cette raison qu'il s'est auto-incriminé. Cela a permis en 2011 d'annuler les poursuites de trois des principaux prévenus, l'ancien titulaire d'ENARGAS Fulvio Madaro; l'ancien gestionnaire de trusts de la banque d'État Nación Néstor Ulloa et l'ancien secrétaire à l'énergie Daniel Cameron, parmi d'autres hommes d'affaires et d'anciens responsables. La décision a été définitive car le procureur Germán Moldes n'a pas fait appel, mais en décembre 2015 la Cour suprême – par appel du Bureau des enquêtes administratives (FIA) – a ordonné de revoir la validité ou non de l'enregistrement, dans une sorte de réouverture virtuelle de la cause