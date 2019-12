Ils ont dénoncé Kevin Spacey et sont morts: les trois cas sombres entourant le protagoniste de "House of Cards"

Behn avait fait la une de la presse mondiale pour sa grave accusation contre l'un des acteurs les plus célèbres d'Hollywood. En décembre 2017, il a accusé le protagoniste du succès Château de cartes avoir touché ses parties génitales sous une table lors d'un concert du prix Nobel de la paix en 2007. Spacey n'a jamais répondu à cette accusation.

Linda Culkin, la première victime

En 2009, l'infirmière Linda Culkin Il a entendu de la bouche d'un patient les détails de la façon dont Spacey l'avait harcelé sexuellement.

L'infirmière – qui souffrait de troubles mentaux – a commencé seule une campagne de réclamation sur les réseaux sociaux contre le protagoniste d'American Beauty. Puis il a obtenu son adresse postale et a commencé à le harceler avec des lettres, des attentats à la bombe et même une enveloppe avec une poudre blanche.

En 2012, Culkin a été arrêté pour harcèlement contre Spacey. Un juge lui a ordonné de payer 124 000 USD pour indemniser Spacey pour les gardes du corps qu'il avait engagés pendant les deux années de harcèlement. Culkin a plaidé coupable à des accusations qui incluaient «l'envoi de communications menaçantes et de fausses informations concernant les explosifs». En 2014, elle a été condamnée à 51 mois de prison pour harcèlement et menaces.

Le 25 février 2018, Culkin rentrait chez elle quand une Toyota l'a renversée. Décédé plus tard au Boston Medical Center. Il avait 59 ans.

Une enquête pour meurtre a été ouverte à la mort de Culkin, mais Aucune accusation n'a été portée contre le chauffeur, qui n'a pas quitté les lieux après avoir heurté Culkin.

Cindy Culkin, la cousine de Linda, a déclaré à RadarOnline: «Linda a été l'une des premières à accuser Kevin Spacey d'avoir attaqué de jeunes hommes, et je trouve très étrange que l'on n'ait plus entendu parler de son accident ou sur la personne qui l'a frappée. Maintenant, il n'y a plus rien », a-t-il dit.

La seconde mort: la masseuse

La masseuse qui a dénoncé Kevin Spacey l'année dernière pour agression sexuelle et a intenté une action en justice devant la justice américaine, est décédée en septembre de cette année, bien qu'aucun détail n'ait été fourni sur les circonstances du décès. La nouvelle a été connue lorsque les avocats du plaignant ont informé le tribunal du décès de leur client.

Le plaignant, surnommé judiciairement "John Doe", a-t-il déclaré en septembre 2018 que le double oscarisé l'avait forcé à saisir ses parties génitales lors d'une séance de massage dans une résidence privée à Malibu.

En mai, un juge fédéral californien a autorisé la poursuite de l'affaire malgré l'opposition de Spacey selon laquelle l'identité du demandeur était protégée.

Dans ce cas, les avocats de la plaignante ont représenté deux autres masseuses présumées victimes de Spacey devant le tribunal, exprimant "leur préoccupation pour leur sécurité" et / ou qu'ils ne veulent pas que leur nom soit rendu public dans les médias. »

Dans en septembre dernier, un mois seulement après que les parties ont conclu un plan pour poursuivre le procès, l'avocat du demandeur a indiqué que Son client était récemment décédé.

Le protagoniste de la série politique à succès où il a joué Frank Underwood il avait échappé à une autre plainte légale lorsque les accusations criminelles portées contre lui ont été abandonnées devant un tribunal de Nantucket, Massachusetts.

Le jeune homme qui avait déposé l'accusation, qui est le fils de la journaliste de la chaîne de télévision WCVB Heather Unruh, Il a dénoncé qu'en juillet 2016 l'acteur, récompensé de deux Oscars, avait mis sa main dans son pantalon à l'intérieur d'un bar à Nantucket.

Dans cette affaire, Spacey a plaidé non coupable d'un crime grave d'agression sexuelle, puis les procureurs ont abandonné les charges après que l'accusateur a cessé de coopérer avec le ministère de la Justice.

Anthony Rapp, le plus jeune qui l'a mis sur les cordes

Rapp, qui a maintenant 46 ans et joue dans la série télévisée Star Trek: découverte, Il a expliqué qu'il avait rendu son cas public trente-deux ans après le fait après avoir entendu les accusations contre Harvey weinstein, qui a ouvert le débat sur les abus sexuels dans l'industrie du divertissement.

Rapp et Spacey sont devenus amis lorsqu'ils ont tous deux joué à Broadway. Selon son histoire, Il avait 14 ans lorsqu'il a assisté à une fête à l'appartement de Spacey en 1986 et, à la fin de la nuit, un Spacey ivre l'a attrapé, l'a placé sur son lit et l'a monté sur lui. Spacey, qui avait 26 ans à l'époque, l'a tenu fermement, mais a pu s'échapper et quitter la maison, a-t-il ajouté.

"Je cherchais à me séduire", a expliqué Rapp à Buzzfeed. "Je ne sais pas si j'avais utilisé cette langue, mais je savais qu'elle essayait de m'emmener dans le domaine sexuel." Selon son récit, Rapp a rapidement esquivé Spacey et s'est enfermé dans la salle de bain avant de quitter l'appartement et de rentrer chez lui.