Ils ont expulsé un procureur spécialisé pour un éventuel cas de coronavirus

Le bureau d’un procureur spécialisé a été expulsé aujourd’hui à midi lorsqu’un employé qui est revenu la semaine dernière de l’étranger a déclaré qu’elle avait des symptômes qui pourraient être compatibles avec le coronavirus.

Des sources judiciaires informées Infobae que la femme a été traitée par la SAME et soumise à des études pour déterminer si elles sont positives. Pendant ce temps, le reste des employés de la Unité fiscale spécialisée dans les enquêtes criminelles complexes (UFECRI) -Où environ 60 personnes travaillent- elles ont été renvoyées chez elles en attendant le résultat du test de leur partenaire.

L’événement s’est produit ce midi. La femme est revenue la semaine dernière d’Inde, qui n’est pas l’un des pays commis par le coronavirus, mais lors de son voyage, elle a traversé cinq aéroports, considérés comme des zones à risque. L’employée a déclaré que jeudi et vendredi dernier, elle avait des symptômes, mais qu’elle est retournée au travail parce qu’elle se sentait mieux le week-end. Aujourd’hui, il l’a dit et depuis que la Procuration générale de la nation a activé le protocole.

Les médecins de la SAME se sont rendus au bureau du procureur – qui est situé dans le bâtiment Tucumán 966, dans le centre de la ville de Buenos Aires – et ont effectué des tests pour confirmer ou exclure un éventuel cas de COVID-19. L’Accusation, qui est chargée de José María Campagnoli et environ 60 personnes travaillent, elle dispose de deux bureaux. Au rez-de-chaussée du bâtiment de la rue Tucumán, l’archivage et l’analyse des affaires pénales fonctionnent avec des auteurs inconnus.

“C’est un bureau que beaucoup de gens fréquentent parce qu’il y a du personnel des bureaux du procureur qui a des affaires tout le temps”, a déclaré un procureur à Infobae. Le bâtiment compte 12 étages et 24 procureurs étaient chargés d’enquêter sur les infractions pénales.

La poursuite a été close et les autres employés de l’UFICRE ont été renvoyés chez eux et ils étaient enregistrés en attendant de connaître le résultat de leur partenaire. “Nous attendons le résultat pour voir quelles mesures nous prenons”, Il a déclaré à ces médias une source du bureau du procureur général, l’organe chargé des procureurs nationaux et fédéraux.

Le procureur général par intérim, Eduardo Casal, a signé hier la résolution 17/20 par laquelle l’agence a respecté le permis de travail de 14 jours fourni par le ministère du Travail de la Nation pour toutes les personnes rentrant de pays de “transmission prolongée” du coronavirus et qui sont l’Italie, Espagne, France, Allemagne, Chine, Japon, Corée du Sud et Iran. La mesure s’adresse à toutes les personnes qui viennent de l’étranger même si elles ne présentent aucun symptôme.

Casal a également ordonné qu’une fois la licence terminée, la personne vous devez présenter une preuve d’aptitude sur votre situation épidémiologique d’un hôpital public ou d’un prestataire du Travail Social du Pouvoir Judiciaire de la Nation (OSPJN) pour pouvoir reprendre le travail.

«Je n’ai aucun symptôme de maladie. Je suis arrivé d’Italie et j’ai activé le protocole du ministère de la santé qui stipule que ceux qui arrivent de lieux à risque, avec ou sans symptômes, doivent prendre un permis de travail préventif », a expliqué le juge qui a consulté le Département de médecine préventive du pouvoir. Judiciaire et ils lui ont dit qu’il devait prendre le permis de 14 jours, éviter les lieux de loisirs publics et, volontairement, ne pas quitter son domicile.