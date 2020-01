Ils ont identifié au Japon un cas de nouveau virus arrivé de Chine

Un homme traité pour une pneumonie après un voyage en Chine a été testé positif à un nouveau coronavirus identifié comme une cause possible d’une épidémie dans la ville chinoise de Wuhan.

L’homme a commencé à souffrir de fièvre et de toux le 3 janvier alors qu’il était à Wuhan, est retourné au Japon le 6 janvier et Il a été hospitalisé quatre jours plus tard en raison d’une toux et d’une fièvre persistantes. Une radiographie a montré signes de pneumonie, a annoncé jeudi le ministère de la Santé, de l’Emploi et des Services sociaux.

Les tests effectués mardi ont identifié le même coronavirus détecté chez d’autres patients lors de l’épidémie de Wuhan, a noté le ministère.

L’homme a été libéré en remettant ses symptômes. Il n’a été identifié que comme un homme d’une trentaine d’années dans la préfecture de Kanagawa, à l’ouest de Tokyo. Pour le moment, plus aucun cas n’a été détecté dans sa famille ni dans le personnel médical qui l’a soigné. L’agence Kyodo News a déclaré que le patient était chinois.

Les autorités de Wuhan ont déclaré le week-end dernier que 41 patients avaient une pneumonie causée par un nouveau coronavirus et qu’un homme de 61 ans était décédé, le premier décès connu en Chine pour le virus. L’Organisation mondiale de la santé a également déclaré qu’elle consultait les autorités sanitaires de Thaïlande et de Chine après qu’un cas de voyageur chinois a été détecté en Thaïlande.

Le patient au Japon a déclaré aux autorités qu’il n’était pas sur le marché aux poissons associé à l’épidémie, a déclaré Eiji Hinoshita, un officier de la section des maladies infectieuses du ministère japonais. Cependant, il a eu un “contact étroit” avec au moins une personne présentant des symptômes de pneumonie à l’endroit où il a séjourné lors de sa visite. Les autorités ont examiné l’activité du patient et des personnes avec lesquelles il avait eu des contacts en Chine et au Japon à son retour, a ajouté Hinoshita..

La nouvelle de l’épidémie s’est réunie juste avant le nouvel an lunaire, quand prévu De nombreux touristes chinois voyagent. Le ministère a exhorté les personnes visitant ou revenant de Wuhan à porter des masques et à se rendre rapidement dans les centres médicaux en cas de toux et de fièvre. Cependant, les autorités ont souligné que le virus n’est pas considéré comme très contagieux et que le simple fait de parler ou de passer avec des personnes malades ne devrait pas être une source de préoccupation.

CHina a tenté de freiner la spéculation selon laquelle cela pourrait être une réapparition de l’épidémie de SRAS, qui a tué des centaines de personnes en 2002 et 2003.

Les coronavirus sont une grande famille de virus, dont certains provoquent le rhume. D’autres trouvés dans des chauves-souris, des chameaux et d’autres animaux ont évolué pour provoquer des maladies plus graves.

EParmi les symptômes habituels figurent le mucus, les maux de tête, la fièvre et la toux. Les difficultés respiratoires, les frissons et les courbatures sont associés à des variétés de coronavirus plus dangereuses, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.