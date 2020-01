Ils ont présenté un ordinateur portable gamer ultra-mince et léger qui ne renonce pas à l’alimentation

Petit, fin et puissant. C’est le Zephyrus G14, le nouveau gamer pour ordinateur portable présenté aujourd’hui par ASUS Republic of Gamers (ROG). Il s’agit d’un appareil de 14 pouces qui a un châssis de moins de 20 mm d’épaisseur et ne pèse que 1,6 kilos, mais il offre la puissance d’un ordinateur plus grand et est conçu pour un public exigeant, comme les joueurs de jeux vidéo.

Le Zephyrus G14 intègre les nouveaux processeurs mobiles AMD Ryzen 4000 series construit dans l’architecture centrale Zen 2, combiné avec la technologie de processus 7 nm. Il dispose également d’un GPU Nvidia GeForce RTX 2060.

Il est livré avec deux types d’écrans: un avec une résolution Full HD, avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz; et un autre, conçu pour les créateurs de contenu, qui a une résolution plus élevée de 2560 x 1440 pixels. Dans les deux cas, Les couleurs sont validées par Pantone et disposent d’une technologie de synchronisation adaptative. Ce dernier signifie que le taux de rafraîchissement est adapté au contenu qui est reproduit sur l’affichage pour empêcher l’image de geler et ainsi obtenir une expérience plus fluide.

Bien que le technologie de synchronisation adaptative existe depuis des années, vous obtenez plus de fonctionnalités avec les nouveaux processeurs mobiles AMD Ryzen 4000.

L’année dernière, ROG a collaboré avec AMD pour apporter les processeurs mobiles AMD Ryzen de la génération précédente au Zephyrus G GA502 de 15 pouces. Pour ce modèle G14, ROG et AMD se sont à nouveau associés pour créer une série exclusive qui correspond spécifiquement aux dimensions de cet ordinateur portable pour obtenir de meilleures performances.

L’ordinateur portable Zephyrus G14 utilise un processeur spécial qui génère moins de chaleur, permettant un niveau de performance sans précédent pour un modèle aussi compact. Les puces conservent jusqu’à 8 cœurs et 16 threads pour surmonter les charges de travail exigeantes, mais sont ajustées pour rendre le thermique plus facile à gérer.

Grâce à cette conception, L’ordinateur portable répond aux situations exigeantes telles que le multitâche, le montage vidéo, le streaming de jeux ou le rendu 3D. L’appareil possède également jusqu’à 32 Go de RAM et le stockage d’un SSD NVMe d’une capacité allant jusqu’à 1 To.

La batterie offre plus de 10 heures d’autonomie Lecture de vidéos en continu. En plus de pouvoir charger avec son propre chargeur, vous pouvez utiliser un chargeur avec un connecteur USB Type-C.

Quant au design, la couverture, c’est le dos de l’écran Mini lampes LED Integra 1215 (Anime Matrix, comme l’entreprise l’a baptisé) qui peut être optimisé pour afficher des dessins ou des textes souhaités par l’utilisateur.

Vous pouvez également importer des images GIF et d’autres graphiques, ainsi que créer des animations image par image. Les visualisations réagissent à la musique et à d’autres types de sons, créant une esthétique intéressante pour les joueurs ou tout simplement les amateurs de ce type de détail.

Cette nouvelle ordinateur portable qui a été présenté aujourd’hui arrivera sur le marché dans les prochains mois, mais aucune date ni valeur n’a été précisée car ces deux émissions varient selon les régions.