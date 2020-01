Ils ont révélé que Rafael Amaya avait été hospitalisé pour avoir mangé sur le tournage de The Lord of the Skies

L’acteur de renom Rafael Amaya, de la narcoserie Lord of Heaven, pourrait avoir le même sort que son partenaire Sebastian Ferrat, qui est décédé des suites d’un parasite en mangeant du porc et aurait contracté l’ensemble des feuilleton.

Amaya, qui était le protagoniste de la série télévisée, s’est également plaint de la nourriture qu’ils ont offerte pendant l’enregistrement et on savait même qu’il était intoxiqué et même hospitalisé.

Les journalistes Javier Ceriani et Elisa Beristain ont révélé lors de la diffusion de l’émission Gossip No Like, que Ferrat Il n’était pas le seul à tomber malade après avoir mangé des aliments préparés dans la production de la série.

Et le bel acteur Rafael Amaya Núñez, 42 ans, Il a dénoncé le manque d’hygiène de la nourriture qu’ils proposent.

“Rafael Amaya a parfois accusé d’avoir été empoisonné pour avoir mangé sur le plateau parce qu’il n’y avait pas de bons services d’hygiène et pour cette raison, il a été hospitalisé », ont déclaré des journalistes du programme populaire aux États-Unis.

Le feuilleton qui passe Telemundo Vous avez été parmi les plus acceptés par le public latino-américain qui connaît l’histoire.

En octobre 2019, la mort d’Aurelio Casillas, un personnage incarné par Rafael Amaya, indigné les adeptes de la narcoserie; Cependant, il a été émis l’hypothèse que le départ de l’acteur était dû à des problèmes de santé.

Les téléspectateurs attendaient avec impatience la septième saison de la série populaire, mais de la précédente, Aurelio a été mis dans le coma et le rôle protagoniste qui l’ont tellement caractérisé qu’ils l’ont donné à Matías Novoa.

L’ennui des fans était tellement tel que dans les réseaux sociaux, ils ont écrit des commentaires comme:

“Ressusciter Aurelio Casillas,” Le seigneur des cieux “sans Aurelio ne fonctionne pas”, “Plus d’un an à attendre la mort de la nouvelle saison dans le premier chapitre Aurelio Casillas, quelqu’un me tue “,” Il n’est pas juste pour nous en tant que spectateurs d’avoir une telle fin que pour le personnage d’Aurelio Casillas “,” Il ne peut pas que Aurelio Casillas meurt, cela ne peut pas être “, entre autres phrases.

Le 29 décembre, Sebastian Ferrat, qui a été reconnu pour son rôle d ‘”El Marcado” lors des troisième et quatrième saisons de la narcoserie, est décédé à cause du parasite qu’il a logé après avoir mangé du porc en mauvais état et qui a provoqué des problèmes cérébraux.

La maladie qui a mis fin à ses jours est la cysticercose, un infection parasitaire dans lequel les larves adhèrent aux tissus essentiels, y compris le cerveau.

Rodrigo Fragoso, l’un des représentants de la distribution de la teleserie déclaré pour Infobae Mexique que la nourriture qu’ils servent dans certaines productions telles que le Seigneur des cieux, n’est pas manipulée selon les meilleures normes de santé.

«Je ne pense pas, ils devraient réglementer les normes de qualité et de propreté, pour la simple santé, dans ces endroits non seulement les acteurs y mangent, nous mangeons tous cette nourriture, de la production aux accessoires, sans aucun doute les entreprises devraient avoir moyen de contrôler la nourriture », a déclaré relationniste public.

Sebastián Ferrat, 40 ans et originaire de Mexicali, Baja California, s’est démarqué dans sa carrière en participant à des feuilletons tels que Les Buchonas, El Vato et Le Seigneur des cieux.

En 2001, il a commencé comme acteur avec quelques performances dans Série télévisée aztèque comme: A chacun son saint et ce que nous calmes les femmes.

De plus, il a participé à d’autres feuilletons comme Wanted a man, Montecristo, While there is life, Between love and hate, entre autres.