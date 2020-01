Ils ont secouru une vieille femme à La Plata: son gendre l’a gardée captive dans une cage pour qu’elle puisse percevoir sa pension

La police de La Plata secourue dans la ville de Gonnet a une femme de 83 ans J’étais captif. Son gendre l’a gardée enfermée en cage avec cadenas et Je ne l’ai nourrie qu’une fois par jour, pour voler votre épargne et percevoir votre pension.

Les forces de sécurité ont fait une descente ce samedi dans la maison où se trouvait la femme, situé sur la 16e rue, entre 518 et 519et l’a libérée. De plus, ils ont pu arrêter l’homme et kidnapper un arsenal d’armes que le suspect aurait utilisé pour menacer la victime et l’empêcher de s’échapper.

Selon ce que les médias locaux ont rapporté, l’accusé Il a 48 ans, il est expert en arts martiaux et on estime qu’il a improvisé une sorte de prison dans sa maison pour y retenir sa belle-mère, qu’il avait également l’habitude de frapper, afin d’obtenir son argent.

La police a été alertée de la situation par un voisin de la victime, donc, après une brève enquête, il a été décidé de paver la propriété dans laquelle la femme était captive, qui au moment du sauvetage. Elle était dans “de très mauvaises conditions de vie” et “enfermée avec des serrures et des barreaux”.

La vieille femme devait être assistée par du personnel médical car son état de santé était altéré en raison de son ravisseur ne la nourrit qu’une fois par jour, comme les chercheurs ont pu le déterminer.

Comme expliqué au portail 0221 sources proches de la cause, l’uniforme a trouvé le suspect à l’intérieur de la propriété et après une brève lutte a réussi à l’arrêter: le sujet a résisté avec des coups de poing et des coups de pied, mais il pouvait être arrêté et était maintenant à la disposition du procureur Cecilia Corfield, accusé de «Privation illégale de liberté» et «blessures».

Dans l’immeuble, les officiers du 11ème commissariat de Ringuelet ont également kidnappé des fusils, des fusils, des katanas, des couteaux à prise rapide, des couteaux tactiques, des lames de harte martiale et même un nunchaku, éléments qui seraient la clé de la cause.

Comme les chercheurs l’ont expliqué, on pense que l’homme a construit la cage et kidnappé sa belle-mère à être en mesure de conserver l’épargne de la femme et percevoir systématiquement la pension en son nom.