Ils ont tiré un micro avec des fans de l’Union s’installant au Brésil pour le match de la Coupe d’Amérique du Sud

Un nouvel épisode de violence a été enregistré lorsque les fans de Union ils ont déménagé au Brésil pour observer la vengeance de la Coupe d’Amérique du Sud avant le Atlético Mineiro.

Deux personnes ont été abattues après une attaque mettant en vedette un groupe d’étrangers qui voyageaient à bord d’une voiture contre deux bus longue distance, dont l’un avait des partisans de Tatengue se dirigeant vers le pays voisin, où le groupe de Leonardo Carol Madelón jouera les représailles de la compétition internationale jeudi prochain.

Tel que rapporté par le portail NotiFé local, l’incident s’est produit autour de 7 heures du matin sur la route nationale 168près de son intersection avec le route provinciale 1, et les coups de feu ont été faits à partir d’une Volkswagen Polo blanche, qui a été intensément fouillée par la police de Santa Fe.

En ce sens, ils ont d’abord tiré sur un bus de la société Expertur qui transportait des fans de Union vers Le Brésil puis attaqué une compagnie de bus Flecha Bus qui voyageait de Mendoza vers Formosa avec des particuliers

Les premières informations montrent qu’un fan de Union de certains 30 ans a subi un balle dans la jambe gauche, tandis que l’un des conducteurs du deuxième micro a été blessé à la main. Les deux blessés ont été transportés à l’hôpital Cullen, de la capitale provinciale. Selon les déclarations du chauffeur de bus Flecha Bus, les agresseurs “ils ont jeté pour tuer“

«Il n’y a aucune explication pourquoi ils m’ont jeté pour tuer. Je comprends qu’il y avait des groupes avec des fans d’Union. La voiture ralentit, baissa la vitre et tira. Au moins trois coups de feu m’ont tiré dessus, deux à la porte passager et l’autre heurte le pare-brise. L’assistant à bord a été abattu” Oscar, chef d’orchestre du micro Arrow Bus, a déclaré dans des déclarations à la radio. Et il a ajouté:Ensuite, nous avons vu que la voiture a tourné et a continué son chemin le long de la route provinciale numéro 1“.”Nous ne comprenons pas pourquoi nous avons été abattus car il n’y a eu aucune discussion ou manœuvre préalable“a déclaré le conducteur, qui une des balles est passée à quelques centimètres du corps. De son côté, le médecin Malatinide l’hôpital Cullen, a déclaré que aucun des blessés n’a reçu une blessure si grave qu’elle compromet sa vie.

L’hypothèse principale est que l’intention était de ne tirer que sur les fans de l’Union, et que l’attaque du deuxième micro a été faite par une erreur de criminels.

Jeudi prochain à 21h30 (Heure argentine), la combinaison de Santa Fe jouera le match revanche de la Coupe d’Amérique du Sud avant Atlético Mineiro. Le Tatengue tentera de fermer la clé de qualification après la victoire favorable réalisée à domicile par 3 à 0 le passé 6 février