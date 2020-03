Ils ont trouvé un minuscule dinosaure conservé dans l’ambre pendant 99 millions d’années: il pourrait être le plus petit connu à ce jour

Le crâne d’un petit oiseau extraordinairement bien conservé dans l’ambre il y a 99 millions d’années a été trouvé en Birmanie et pourrait être le plus petit dinosaure connu à ce jour, selon une étude publiée mercredi.

Le spécimen, appelé “oculudentavis khaungraae” s’est fait prendre dans un morceau d’ambre daté du milieu de l’ère mésozoïque (entre 251 millions d’années et 65 millions d’années). Son crâne n’était que de 7 millimètres, une taille qui rivalise avec le colibri abeille, le plus petit oiseau actuel, et en ferait le plus petit dinosaure connu à cette époque, selon la revue Nature.

“Comme tous les animaux piégés dans l’ambre, il est très bien conservé. On a l’impression qu’il est mort hier, avec tous ses tissus mous conservés dans cette petite fenêtre sur les temps anciens », a commenté l’auteur principal de l’étude, Jingmai O’Connor, de l’Institut de paléontologie et de paléontropologie des vertébrés de Pékin.

Le crâne de profil est dominé par une grande orbite, suggérant qu’il y avait un œil regardant sur le côté, semblable à celui du lézard. À l’aide d’un scanner, Les chercheurs ont révélé une mâchoire d’une centaine de dents pointues à l’intérieur du bec.

“Il ne ressemble à aucune espèce vivante aujourd’hui, nous devons donc faire preuve d’imagination pour comprendre ce que signifie sa morphologie. Cependant, son crâne effilé, ses dents multiples et ses grands yeux suggèrent que malgré sa taille, il s’agissait probablement d’un prédateur mangeur d’insectes », selon le paléontologue.

Le vertébré coexistait avec des dinosaures à long cou et de grands reptiles volants tels que des ptérosaures, dans une période de faune abondante.

Elle faisait partie d’une microfaune que seul l’ambre pouvait préserver. Sans cette résine fossile, “Nous ne saurions rien de ces minuscules organismes, beaucoup plus difficiles à trouver que les grands”dit ce scientifique.

“Quand on pense aux dinosaures, on imagine d’énormes squelettes mais actuellement la paléontologie se transforme complètement grâce à la découverte de fossiles ainsi préservés ».

“J’espère qu’au cours de la prochaine décennie, nous pourrons développer des techniques permettant d’accéder à la biochimie des tissus mous. Il y a sûrement des fragments d’ADN préservés à l’intérieur … bien qu’il n’y ait jamais de scène comme dans + Jurassic Park +! “, Dit O’Connor.