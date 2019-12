Ils ont trouvé un palais préhispanique dans la zone archéologique de Kulubá

La zone archéologique de Kulubá, dans l'État mexicain du Yucatán, il abrite un palais de 55 mètres de long, a confirmé mardi l'Institut national d'anthropologie et d'histoire (INAH) du Mexique.

«Ces travaux nous ont permis de confirmer l'existence d'un palais à l'est de la place principale du groupe C, au moyen de la libération et de la reconnaissance du sous-sol, des escaliers et d'un grincement de pilastres, dans la partie supérieure, qui auraient été utilisés par l'élite du lieu », a expliqué l'organisme dans un communiqué.

La construction, située dans cette ville maya préhispanique, est d'environ 55 mètres de long par 15 mètres de large et 6 mètres de haut.

Les matériaux de construction indiquent que il y avait deux phases d'occupation: un à la fin du Classic Classic (600-900 AD) et un autre au Terminal Classic (850-1050 AD).

"Dans le terminal classique de Chichen Itza, lorsqu'elle est devenue une métropole de premier plan dans l'actuel Yucatan, elle a étendu son influence sur des sites tels que Kulubá", a déclaré l'archéologue Alfredo Barrera et a collecté le bulletin.

Avec ce palais, les experts ont exploré quatre autres structures sur la place du soi-disant groupe architectural C: un autel, deux vestiges d'espaces à usage résidentiel et une construction ronde qui, croit-on, était un four.

Kulubá est une zone archéologique située À 35 kilomètres de la municipalité de Tizmín Il est maintenu à l'étude et récupéré.

Les responsables des travaux du projet multidisciplinaire sont des spécialistes de l'archéologie et de la restauration.

"Tout au long du XXe siècle, Tizimín a cédé la plupart de ses terres de jungle à des fins agricoles et d'élevage. Cela fait que les experts qui rendent aujourd'hui leur splendeur aux bâtiments mayas vivent non seulement avec des singes araignées et d'autres espèces de flore et de faune, mais donnent également la priorité au fait que la zone archéologique se distingue par son équilibre naturel et culturel », a déclaré le communiqué.

«Toutes ces actions exploratoires et de conservation sont le début des travaux qui L'INAH effectue pour récupérer, enquêter et diffuser le patrimoine culturel et naturel de Kulubá auprès du public, un lieu qui accroît son attrait pour le patrimoine et la durabilité régionale », conclut le texte.

Les secrets de Chichen Itza

Récemment, à la mi-septembre, l'INAH a annoncé avoir découvert de nouveaux secrets cachés depuis mille ans à Chichen Itza, l'un des sites archéologiques majeurs les plus importants du Mexique et l'une des sept merveilles du monde moderne.

Il s'agissait de cinq groupes d'architectes et d'une table en pierre, avec des représentations de captifs dans leurs chansons, ainsi qu'un disque de pyrite. Les éléments datent respectivement entre 850 et 1200 A.D. et 900 et 1000 A.D.

Par une déclaration, L'INAH a déclaré que ces résultats étaient le résultat d'une collaboration entre l'Institut et le gouvernement de l'État du Yucatán.

"Quatre ensembles semblent être résidentiels, tandis qu'un, étant donné qu'il a une petite pyramide, d'environ cinq mètres de haut, une chambre double en haut et un escalier associé, indiquent qu'elle aurait pu avoir un usage rituel », a expliqué l'archéologue Francisco Pérez.

Il a expliqué que pour les spécialistes, pour connaître des complexes de logements tels que ceux-ci, liés à une grille qui aurait été utilisée à des fins de culture, "Cela signifie en savoir plus sur la population commune qui habitait les zones désormais archéologiques, et dont on sait très peu de choses."