Ils ont tué un couple disparu à Tijuana, au Mexique

TIJUANA, Mexique (AP) – Un couple américano-mexicain qui avait disparu depuis une semaine à Tijuana a été retrouvé mort dans l’une de leurs propriétés dans cette ville frontalière et leur gendre a été arrêté, ont annoncé les autorités locales.

Le procureur de la Basse-Californie, Hirán Sánchez, a déclaré que les corps de María Teresa López, 65 ans, et de son mari, Jesús Rubén López, 70 ans, ont été enterrés et découverts avec des chiens dressés.

La police a déclaré que le gendre du couple avait été arrêté et l’enquête préliminaire a laissé entendre que la raison en était un différend monétaire lié aux loyers.

Le couple américain naturalisé, qui vivait à Garden Grove, en Californie, a traversé la frontière vers Tijuana le 10 janvier pour collecter l’équivalent d’environ 6400 $ en loyers des appartements qu’ils possédaient dans la ville, a déclaré Sanchez.

Sa fille, Norma Lopez, qui vivait avec eux en Californie, a signalé la disparition de leurs parents le lendemain.

Le mari, identifié uniquement comme Santiago et qui vit à Tijuana, a déclaré aux enquêteurs qu’il avait reçu le couple à la frontière et qu’il était retourné à cet endroit plusieurs heures plus tard, mais qu’il y avait des incohérences dans ses propos, a déclaré Sánchez.

Vendredi matin, les enquêteurs du parquet ont découvert les corps enterrés dans le fond de l’une de leurs propriétés. Les corps ont montré des traces de violence, selon le procureur.

Sanchez a déclaré que le gendre avait déjà été inculpé avant la disparition de personnes et serait désormais inculpé d’homicide. Il a déclaré que le sujet avait un casier judiciaire aux États-Unis et avait été expulsé en 2012.