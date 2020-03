Ils pendent des hommes au Mexique et laissent des notes effrayantes à côté du corps

Ils trouvent un homme pendu au Mexique à côté d’une note effrayante. Cela s’est produit dans la ville de Rio Grande, dans l’État mexicain d’Oaxaca. Les autorités enquêtent sur les causes du meurtre apparent lors de la recherche des coupables.

Bien qu’il ait été identifié par les locaux comme une personne calme, sans aucun problème apparent, un homme a été retrouvé pendu par une note effrayante dans la ville de Rio Grande, à San Pedro Tututepec du district de Santa Catarina Juquila, dans l’état de Oaxaca, au Mexique.

Hier soir, le corps d’un homme pendu à un arbre est apparu sur la cour du Barrio de la Cruz de # RíoGrande, dans la région de la côte, ils ont également laissé une carte avec un message d’avertissement … “Cela arrivera au violeur et rateros, de la part. 0300 ”@DoroteoMorro pic.twitter.com/wWX34wZl33

– Demi gratuit sans Cens (@MLS_censura) 29 février 2020

Mais ce qui a surpris, en plus de la pendaison, a été un message trouvé sur les lieux, qui se lit comme suit: “Cela arrivera aux violeurs et aux voleurs, partie 0300”, donc on pense que la victime pourrait être tuée par erreur .

Selon les médias locaux, l’homme pendu a été retrouvé par les villageois eux-mêmes, qui ont informé les autorités de la découverte de l’homme pendu, la tête cagoulée et le message écrit sur du carton à ses pieds.

Les premiers rapports assurent qu’il s’agit d’un homme de 55 ans, que les voisins ont identifié comme une personne très calme sans problème avec la loi ou des trafiquants de drogue, apparemment.

Par conséquent, beaucoup disent que c’est peut-être un crime contre une mauvaise personne ou une leçon à toute la communauté, qui a été horrifiée après l’événement, qui a déjà été connue en dehors des frontières du Mexique.

Le corps de l’homme, dont l’identité n’a pas été révélée, a été transféré à la morgue de la ville, où il fait l’objet d’une enquête par des spécialistes en nécrologie, tandis que les autorités de police tentent d’arrêter les coupables.