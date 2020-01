“Ils pensaient qu’une Mexicaine ne durerait pas dans l’industrie”: Salma Hayek a révélé les débuts de sa carrière

Salma Hayek a donné de quoi parler ces derniers jours en raison de sa garde-robe sexy, où son décolleté et sa taille minuscule se distinguent généralement, tous les créateurs veulent l’habiller mais au début de sa carrière c’était très différent car peu de gens croyaient en elle.

Dans une dynamique du magazine Vogue, l’actrice mexicaine a rappelé 13 de ses looks les plus emblématiques.

“A cette époque, peu de gens voulaient m’habiller car je n’étais pas très connue. Je suis très reconnaissant à M. Armani de m’avoir soutenu au début de ma carrière. Je dois dire que j’ai décidé que je voulais porter un diadème et tout le monde m’a dit que j’étais fou, que c’était ridicule et que ce serait prétentieux et que tout le monde essayait de me convaincre de ne pas le faire (…) J’ai toujours utilisé le diadème et tu sais ce qui s’est passé? Tout le monde a commencé à utiliser un diadème après cela et je n’ai jamais eu le mérite de cette tendance parce qu’elle était inconnue », a-t-il déclaré.

Le Veracruz a révélé que, lorsqu’elle était jeune, elle avait planifié la plupart de ses looks, elle est donc très fière, car elle a réussi à créer des tenues emblématiques avec peu de budget et d’aide, le meilleur: qu’elle a créé plusieurs tendances.

“Au début de ma carrière, j’ai travaillé dur pour obtenir des vêtements, je ne pouvais pas l’acheter moi-même et d’autres filles amenaient des gens à leur prêter des vêtements, mais personne ne pensait qu’un Mexicain resterait, alors pourquoi me donner une robe? (…) Beaucoup de ces looks n’étaient que ma créativité », a-t-il déclaré.

“A cette époque, beaucoup de gens ne voulaient pas m’habiller parce que je n’étais pas bien connue. Je suis très reconnaissant à M. Armani de me soutenir au début de ma carrière », a également déclaré la femme d’affaires au magazine de mode.

Aussi Salma Hayek a révélé qu’elle avait prévu la plupart de ses looks quand elle était plus jeune et a déclaré qu’elle était fière que les tenues qu’elle avait créées soient devenues les plus emblématiques du monde de la mode, cela représentait une grande réussite car ils ont été créés avec très peu de budget.

Actrice mexicaine Salma Hayek s’est défendue des critiques qu’elle a reçues pour son choix de garde-robe dans la dernière tranche de Ballons d’Or.

Salma saisit les regards en traversant le tapis rouge à l’hôtel Beverly Hilton, bien élevé un corps bleu avec un gros décolleté ce qui a permis d’apprécier ses courbes.

La tenue de Salma a été la plus commentée, car alors que certains considéraient que la star mexicaine avait l’air «sexy», d’autres utilisateurs du réseau ont souligné qu’ils ne pensaient pas qu’ils étaient le bon costume pour un tel gala, car avec les Golden Globes, la saison commence des prix en Hollywood

Salma a complété le look avec une jupe en soie blanche et des bijoux, donc sa présence dans les Golden Globes a été le point culminant parmi les stars de l’industrie cinématographique.

Dans une interview pour le programme Au rouge vif, de la chaîne TelemundoSalma a parlé sans problème de sa tenue commentée.

Hayek a été interrogée lors de la première américaine de son nouveau film, Comme un boss, et avec l’humour qui le caractérise expliqué:

“Je me sens bien. J’ai 53 ans, pourquoi pas? “Et a avoué”la vérité est que j’ai pris beaucoup de poids et c’est là que je peux dire le poids »(en référence à sa poitrine).