Ils peuvent avoir les noms de votre ex-partenaire le jour de la Saint-Valentin

Une activité très insolite et traditionnelle développe les zoos El Paso et San Antonio du Texas pour la Saint Valentin. Il s’agit de mettre le nom d’un ex-partenaire sur un cafard ou un rat. Cette activité a gagné en popularité aux États-Unis.

Vous avez eu le chagrin, l’amour de votre vie vous a trahi ou vous a abandonné pour toujours, certains zoos aux États-Unis promeuvent une campagne particulière et inhabituelle appelée “Mettez-le le nom d’un ex-partenaire d’un cafard ou d’un rat »le jour de la Saint-Valentin.

Que pensez-vous de cette proposition! Sain et amusant que vous pouvez faire dans le Jour de la Saint Valentin depuis le 14 février et ainsi vous venger de cette personne qui a laissé une profonde douleur au cœur de votre cœur.

“Mettre le nom d’un ex-partenaire sur un cafard«C’est une activité qui a gagné beaucoup de popularité aux États-Unis ces dernières années, donc les inscriptions ont commencé il y a 15 jours pour le grand événement.

Pour ce 14 février, Jour de la Saint Valentin, de nombreuses personnes à l’âme blessée et à la flèche cassée de Cupidon, approcheront les zoos d’El Paso et de San Antonio, Texas, des États-Unis, pour rejoindre la campagne “Mettez le nom d’un ex-partenaire sur un cafard”.

Des lieux qui abriteront chaque année des milliers de personnes et qui se tiendront les 14, 15 et 16 février 2020.

Le zoo d’El Paso, qui protège actuellement plus de 220 espèces, a commencé avec la campagne «Quittez Bigging Me», qui signifie en espagnol «Arrêtez de me déranger», avec le cafard répudiable.

Alors que le zoo de San Antonio au Texas a été projeté devant la communauté avec la phrase “Cry Me Cuckroach”.

Ici, les gens peuvent également mettre le nom d’un ex-partenaire d’un cafard, sélectionnez un rat pour qu’un serpent de près de 9 mètres de long le dévore.

Des cafards dévorés par des suricates

Les représentants des zoos El Paso et San Antonio ont expliqué que vendredi l’ambiance des suricates sera décorée des noms des gens et de l’inceste.

Ils ont précisé que plus tard les insectes seront jetés dans les salles de classe des suricates afin qu’ils essaient de les manger sans contemplation.

Les suricates sont des espèces diurnes et des excavatrices, par conséquent, aucun cafard n’échappera à leurs griffes.

Le zoo du Bronx s’accroche à une autre campagne

Le zoo du Bronx, situé à New York et l’un des plus grands au monde, a mis en œuvre une autre stratégie de marché pour promouvoir les visites de ses installations le jour de l’amour et de l’amitié.

La campagne consiste à placer le nom d’un cafard sur votre partenaire actuel, sur la base de la conviction que ces types d’animaux ont une longue durée de vie.

“Le jour de la Saint-Valentin, nommez un cafard pour votre béguin, que les roses se fanent, la lumière des bougies s’estompe, mais les cafards sont éternels”, dit le message subliminal du zoo du Bronx pour cette nouvelle saison d’amour .

“Mettez-le le nom d’un ex-partenaire d’un cafard“C’est un succès et ne vous donnez pas de regret ou de contemplation en surnommant cette personne, faites juste ce que le cœur vous dit.

Les zoos sont devenus l’un des endroits préférés pour la distraction et les loisirs sains le jour de la Saint-Valentin.

