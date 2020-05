Ils pointent du doigt Jair Bolsonaro pour avoir prétendument accusé l’OMS de promouvoir l’homosexualité

Jair Bolsonaro, président de Le Brésil, aurait été critiqué par l’Organisation mondiale de la santé (QUI) et l’a accusée de promouvoir la masturbation et l’homosexualité chez les mineurs.

Le président du pays sud-américain aurait fait cette déclaration controversée sur son compte Facebook personnel, bien qu’après avoir été interrogé par des internautes, il aurait décidé de supprimer son message.

Les médias brésiliens 247 ont partagé une capture d’écran avec la publication apparente de Jair Bolsonaro, qui a déclaré ce qui suit:

«Il s’agit de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), que beaucoup disent que je dois suivre dans le cas des coronavirus. Devrions-nous également suivre leurs directives en matière de politiques éducatives? (…) [la OMS recomienda para los niños de hasta 4 años] satisfaction et plaisir en touchant son propre corps (masturbation); exprimer leurs besoins et leurs désirs, par exemple, dans le contexte de < > ».

Quant aux enfants de 4 à 6 ans, le président de 65 ans aurait déclaré que la plus haute autorité sanitaire promouvait «une identité de genre positive; plaisir et plaisir à toucher son corps, masturbation dans la petite enfance; relations homosexuelles ».

Enfin, en ce qui concerne les enfants de 9 à 12 ans, il aurait dit que le QUI Il les a encouragés à vivre leur «première expérience sexuelle».

Si ces déclarations sont vraies, Jair Bolsonaro Il n’a cité aucune source qui soutenait ses attaques, même le portail brésilien Universo Online a rapporté que la publication avait mal interprété un guide du QUI et du Centre fédéral pour l’éducation sanitaire en Allemagne, qui remonte à 2010 et se concentre en fait sur les parents et non sur les enfants.

Donnez un post sur Facebook, Jair Bolsonaro à remis en cause les voitures qu’elle a préconisé: “pour les enfants de 0 à 4 ans: la masturbation. Pour les enfants de 4 à 6 ans: une identité de genre positive et des relations homosexuelles… ” Il a depuis supprimé ce post. ⠀

⠀

RFI, 4/30 pic.twitter.com/RZJRFkMqxC – Le coin des LGBT + (@lecoindeslgbt) 30 avril 2020

