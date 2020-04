Ils préviennent qu’il pourrait y avoir une pénurie de viande ou trop peu de variété sur les étagères. Ils ont également indiqué que les prix de la viande augmenteraient. L’industrie essaie de maintenir ses activités, tout en prenant soin de la santé de ses travailleurs.

Ils préviennent qu’il y aura une pénurie de viande et qu’elle deviendra plus chère

La viande ne disparaîtra pas entièrement des supermarchés en raison des épidémies de coronavirus parmi les travailleurs des abattoirs américains. Mais comme les usines de viande ont du mal à rester ouvertes, les consommateurs peuvent faire face à moins de variété de conservation et à des prix plus élevés.

Les leaders de l’industrie reconnaissent que la chaîne alimentaire américaine a rarement été soumise à une telle pression et que personne n’est sûr de l’avenir, même s’ils essaient de dissiper les inquiétudes concernant la pénurie.

Dimanche, le géant de la transformation de la viande Tyson Foods a publié une annonce pleine page dans le New York Times décrivant la difficulté de produire de la viande tout en essayant d’assurer la sécurité de plus de 100 000 travailleurs et la fermeture de certaines usines.

“Cela signifie une chose: la chaîne d’approvisionnement alimentaire est vulnérable”, indique le communiqué.

“Alors que les usines de porc, de veau et de poulet sont obligées de fermer, même pendant de courtes périodes, des millions de livres de viande disparaîtront de la chaîne d’approvisionnement”, a-t-il ajouté.

Le porte-parole de la société, Gary Mickelson, a déclaré que la famille Tyson pensait qu’il était important d’expliquer leur point de vue.

“La lettre encourage les chefs de gouvernement à se rassembler pour relever les défis de la chaîne d’approvisionnement alimentaire”, a déclaré Mickelson.

“Nous adoptons une approche proactive pour équilibrer la sécurité et la production en poursuivant de manière agressive les tests et la fermeture de l’usine si nécessaire.”

Covid-19 affecte l’industrie alimentaire aux États-Unis

Jusqu’à présent, COVID-19 a infecté des centaines de travailleurs dans les usines de transformation de la viande et a forcé certains des plus grands à fermer et d’autres à réduire la production.

Alors que la production dans les usines de viande bovine et de volaille a diminué, les usines porcines du Midwest ont été particulièrement touchées. Les épidémies virales ont persisté malgré les efforts des entreprises de viande pour garder les travailleurs à domicile payés en cas de maladie.

Les 15 plus grandes usines de conditionnement de porc représentent 60 pour cent de tout le porc transformé, de sorte que même lorsque l’une de ces usines ferme ses portes pendant des jours ou des semaines, les conséquences s’étendent à l’ensemble de l’industrie.

Cela est devenu très clair avec la fermeture de deux des plus grandes usines du pays: Tyson a suspendu ses activités à son usine de Waterloo, en Iowa, et Smithfield Foods a arrêté la production à son usine de Sioux Falls, Dakota du Sud. Chaque plante peut tuer près de 20 000 porcs par jour. Certaines plantes ont rouvert quelques jours après le nettoyage.

Le résultat est que la capacité de transformation du porc du pays a diminué d’environ 25% par rapport à la semaine dernière, a déclaré Steve Meyer, économiste de l’industrie chez Kerns and Associates à Ames, Iowa.

Une usine de production de viande à Green Bay, dans le Wisconsin, est la dernière à fermer en raison d’infections parmi les employés. JBS USA a déclaré que l’usine JBS Packerland, qui emploie 1 200 personnes, serait temporairement fermée. Lundi, 255 employés de l’usine ont été testés positifs pour COVID-19, a déclaré Claire Paprocki, porte-parole du département de la santé du comté.