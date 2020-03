Ils préviennent sur la façon de désinfecter le téléphone portable par un coronavirus

Les experts demandent de désinfecter les appareils tels que les téléphones portables lors de l’épidémie de coronavirus. Le coronavirus peut subsister deux ou trois jours sur des surfaces en plastique et en acier, comme celle d’un téléphone portable. Ils expliquent comment nettoyer efficacement un téléphone portable contre le coronavirus.

Bien que la recommandation la plus courante en ces temps de pandémie de coronavirus soit de se laver les mains fréquemment, il ne faut pas oublier cet appareil que nous portons tout le temps et avec lequel nos mains et notre visage sont en contact quasi permanent: le téléphone portable.

Les scientifiques ont montré que le virus qui cause COVID-19 peut survivre deux à trois jours sur des surfaces en plastique et en acier. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis recommandent de nettoyer régulièrement les appareils électroniques que nous touchons tous les jours, tels que les téléphones portables, les claviers et les ordinateurs, a rapporté l’agence de presse AP.

Cependant, le téléphone portable peut être endommagé s’il n’est pas nettoyé correctement. L’utilisateur voudra éviter de rayer la surface ou d’obtenir de l’humidité.

La première chose à faire est d’éteindre le téléphone et de débrancher tous les câbles. Le téléphone portable ne doit pas non plus se recharger lorsqu’il est nettoyé.

Ne vaporisez pas de désinfectants directement sur le téléphone, ne l’immergez pas dans un liquide de nettoyage, n’utilisez pas de pulvérisateurs à air comprimé ou n’utilisez pas de matériaux abrasifs.

Utilisez des chiffons de nettoyage commerciaux ou toute lingette désinfectante contenant 70% d’alcool, comme ceux vendus dans certaines pharmacies. Apple, qui recommande de ne pas utiliser de produits de nettoyage sur leurs téléphones, demande que cela se fasse “en douceur” en tout cas. AT&T recommande de presser d’abord les lingettes pour retirer un peu de liquide avant de les utiliser par téléphone.

Tout chiffon doux tel que le nettoyage des lunettes peut également être utilisé. Google recommande de mettre le tissu dans de l’eau savonneuse et de le presser, en faisant attention de ne pas introduire d’humidité dans le téléphone. AT&T prétend qu’une serviette en papier fonctionne aussi, en la pulvérisant d’abord avec un désinfectant, mais encore une fois, méfiez-vous: ne vaporisez pas le téléphone directement.

Le nettoyage des téléphones portables est l’une des nombreuses mesures recommandées par les experts pour tenter de stopper la propagation du coronavirus, qui a infecté 137 000 personnes dans le monde et tué plus de 5 000 personnes. La plupart des personnes atteintes souffrent de symptômes bénins tels que fièvre et toux, mais pour les personnes âgées ou celles qui ont d’autres problèmes de santé, la maladie peut être dangereuse, voire mortelle.

Apple ferme tous ses magasins pendant 15 jours en raison d’un coronavirus

Le géant de la technologie Apple a annoncé samedi la fermeture de ses magasins hors de Chine pendant deux semaines et ne vendra en ligne que dans le cadre des efforts visant à contenir la pandémie mondiale du nouveau coronavirus.

“Dans nos lieux de travail et nos communautés, nous devons faire tout notre possible pour empêcher la propagation du COVID-19”, a tweeté le PDG Tim Cook samedi. “Apple fermera temporairement tous ses magasins en dehors de la région de la Grande Chine jusqu’au 27 mars et accordera 15 millions de dollars pour aider à la reprise mondiale.”