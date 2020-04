Escroqueries aux coronavirus: ils profitent de COVID-19 pour tricher et voler. BBB Scam Tracker signale les escroqueries qui se produisent et comment vous défendre. Découvrez de ne pas tomber dans le piège!

La crise du COVID-19 (coronavirus) oblige les gens à se distancier des autres, à travailler à distance et à passer du temps à l’intérieur et en ligne.

Bien que l’éloignement social soit une bonne pratique de santé pour réduire la propagation du coronavirus, il peut être utile aux escrocs.

Des recherches du Better Business Bureau, de la FINRA Investor Education Foundation et du Stanford Center on Longevity ont montré que les gens sont plus susceptibles de perdre de l’argent d’une escroquerie lorsqu’ils sont socialement ou physiquement isolés des autres, s’ils participent activement en ligne et s’ils le sont financièrement vulnérable.

“Selon nos recherches, l’isolement social est un facteur de risque clé pour la vulnérabilité aux arnaques, tout comme la vulnérabilité financière”, a déclaré Melissa Lanning Trumpower, directrice exécutive du BBB Institute for Marketplace Trust, la fondation BBB qui a mené la enquête.

«Ajoutez un temps de séjour plus long en ligne et le coronavirus crée la« tempête parfaite »pour les escrocs, car ces trois facteurs ont considérablement augmenté.»

Alors que les entreprises physiques ferment ou réduisent leurs services et que les marchés financiers connaissent une forte volatilité, de nombreux consommateurs se demandent s’ils auront un emploi ou un moyen immédiat de soutenir leurs proches.

Comme les gens se tournent vers Internet pour des emplois nouveaux ou temporaires, ils courent également un risque accru d’arnaques d’emploi.

La recherche BBB a révélé que les escroqueries au travail étaient les arnaques les plus risquées de 2019, représentant 9,3% de toutes les arnaques signalées et une perte moyenne de 1500 $.

Malgré ces facteurs, chacun peut prendre des mesures pour se protéger et protéger sa famille contre la perte d’argent et la compromission des informations personnelles.

1. N’ayez pas peur de contacter un ami, une entreprise ou une organisation de confiance pour obtenir des conseils.

L’isolement est un facteur de risque d’escroqueries. La solitude était associée à une augmentation des chances de s’impliquer et de perdre de l’argent pour les escrocs. Cela est particulièrement vrai lorsqu’une personne se sent seule et isolée de ses proches, selon Exposed to Scams: What Separates Victims from Non-Victims.

Réalité: les escrocs tenteront d’isoler leurs victimes.

2. Avant de cliquer sur un lien ou de partager des informations personnelles en ligne, arrêtez, mettez en pause et recherchez l’entreprise ou la personne.

Les gens sont plus susceptibles de perdre de l’argent des escroqueries en ligne. Selon le BBB Scam Tracker Risk Report 2019, les consommateurs qui approchent en ligne (courrier électronique, site Web, médias sociaux, messagerie Internet et petites annonces en ligne) sont beaucoup plus susceptibles de signaler une perte d’argent.

Réalité: 81,2% des consommateurs ont perdu de l’argent lors d’escroqueries en ligne en 2019.