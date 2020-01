Ils prolongent la validité des factures de 5 pesos d’un mois

Les billets de 5 pesos doivent être acceptés par les commerçants jusqu’au 28 février et, après cette date, ils peuvent être échangés ou déposés dans toutes les banques du pays jusqu’au 31 mars. Les dates initialement établies à cet effet étaient respectivement le 31 janvier et le 28 février.

Comme il pouvait le dire Infobae De sources officielles, il a été décidé de reporter le calendrier annoncé par la Banque centrale de 30 jours afin que les billets de 5 pesos soient mis hors circulation en raison de la nécessité de les retirer du système de manière plus ordonnée.

De l’autorité monétaire, ils ont admis qu’ils analysaient la question pour prendre une résolution à cet égard et qu’ils avaient reçu des demandes de report avant la date limite pour que les factures de 5 pesos soient «diabolisées» par des entités telles que la Chambre de commerce argentine et la Confédération. Argentine de la moyenne entreprise (CAME).

Les deux entités commerciales avaient envoyé des lettres respectives au président de la Banque centrale, Miguel Pesce, demandant une prolongation de la circulation du billet pour six mois.

«Il est de la plus haute importance que cette pétition soit bien traitée, étant donné qu’elles circulent encore fréquemment dans le commerce des PME, en particulier à l’intérieur du pays. Au contraire, cette demande renforce la diminution du flux de pièces de même valeur », a déclaré CAME dans sa lettre à Pesce.