Ils rapportent que le trafiquant de drogue mexicain est en sécurité

Ils affirment qu’El Chapo est à l’abri du coronavirus Le trafiquant de drogue mexicain se trouve dans l’une des prisons les plus sûres des États-Unis. Autres criminels les plus infâmes d’Amérique sont également à l’abri de COVID-19

Alors que des millions d’Américains, dont beaucoup sont hispaniques, sont à la merci du coronavirus, El Chapo, et d’autres des criminels les plus infâmes d’Amérique. ils sont complètement à l’abri de COVID-19.

Et c’est que Joaquín Guzmán, mieux connu sous le nom d’El Chapo, comme d’autres criminels comme Zacarias Moussaoui – l’un des auteurs des attentats du 11 septembre -, sont détenus dans l’ADX de Florence, Colorado, l’une des prisons les plus sûres des États-Unis… si sûrs que même le coronavirus n’y pénètre pas.

Cela a été rapporté par le New York Post, qui explique que jusqu’à vendredi, la prison à sécurité ultra-élevée connue sous le nom d ‘«Alcatraz des Rocheuses» n’avait aucun cas connu de coronavirus dans aucune de ses unités.

La prison de haute sécurité protège les autres des prisonniers les plus infâmes comme le Unabomber, Ted Kaczynzki et le kamikaze du Marathon de Boston, Dzhokhar Tsarnaev, contre le coronavirus.

La protection contre le coronavirus est assurée par des mesures de sécurité extrêmes, en particulier dans l’unité de contrôle de 78 lits pour les détenus les plus dangereux et les plus dangereux, selon le New York Post sur la base d’un rapport du portail de divertissement TMZ.

Ces détenus ont des cellules individuelles et ne sont autorisés à sortir que pour des loisirs individuels d’environ sept heures par semaine.

Lorsque des prisonniers comme le bombardier d’Oklahoma City Terry Nichols et le bombardier du parc olympique Eric Rudolph quittent leurs cellules, ils ont des escortes de trois personnes composées de gardes qui ont reçu une évaluation améliorée pour COVID-19.

Les deux autres unités de logement de la prison du Colorado, qui sont la population générale et la sécurité spéciale, ont également des mesures strictes de sécurité et de distanciation sociale, qui aident à prévenir la propagation du coronavirus.

Selon la BBC, le pénitencier administratif à sécurité maximale (ADX) est la prison fédérale la plus sûre des États-Unis, dont un détenu n’a jamais pu s’échapper.

La prison à sécurité maximale se trouve au milieu du désert du Colorado et abrite depuis juillet 2019 le plus célèbre trafiquant de drogue mexicain, El Chapo Guzmán, célèbre pour ses incarcérations dans son pays.

Alors que le reste des États-Unis, le Mexique et d’autres pays du monde ne peuvent toujours pas quitter leur domicile pour éviter de contracter le coronavirus, Joaquín Guzmán vit sa propre «quarantaine».

Et c’est que l’ADX est situé dans une région éloignée et semi-aride de l’État du Colorado, il a six tours extérieures avec des gardes armés, ainsi que de nombreuses autres d’un pénitencier voisin, et son périmètre est surveillé en tout temps par des patrouilles mobiles.

Alors que les drones sont interdits en dehors de la prison dans l’espace aérien, la partie la plus difficile de la prison où El Chapo Guzmán vit maintenant se trouve à l’intérieur.

