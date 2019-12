Ils rapportent une nouvelle mort au Chili dans le contexte des manifestations sociales

Une personne est décédée vendredi soir après être tombée dans une fosse alors qu'elle participait à une manifestation de masse près de la Plaza Italia à Santiago, où de violents affrontements avec la police ont été enregistrés, a confirmé l'Institut national des droits de l'homme (INDH).

L'INDH autonome a déclaré dans un message sur son compte Twitter qu '"il insistera pour que la cause du décès de la personne arrivée à l'exposition centrale (assistance publique) sans signes vitaux, soit clarifiée le plus rapidement possible".

Avec ce dernier cas, ils ajouteraient 29 morts dans le cadre des manifestations sociales au Chili. Un rapport antérieur du Bureau du Procureur a fait état de 26 morts, auxquelles deux personnes brûlées lors d'un pillage ont été ajoutées et ont récemment été retrouvées.

Selon des témoins, l'homme – d'une quarantaine d'années et qui n'a pas été identifié – est décédé après être tombé dans une fosse où il aurait reçu un choc électrique après s'être échappé de la police qui a tenté de disperser les manifestants rassemblés depuis l'après-midi dans les environs de la Plaza Italia à Santiago.

Cet endroit est le théâtre de fréquentes manifestations depuis vendredi 18 octobre, des manifestations sociales ont commencé au Chili pour réclamer des réformes profondes et contre le gouvernement de droite Sebastián Piñera. Traditionnellement, le vendredi, c'est lorsque les manifestations les plus massives ont lieu et se terminent par de violentes confrontations avec des agents anti-émeutes.

Par le biais des réseaux sociaux, des manifestants ont été appelés à manifester le dernier vendredi de l'année, mais comme cela s'est produit la semaine dernière, la police a copié la zone autour de la zone avec un grand nombre de soldats, sans laisser initialement les gens se rassembler.

Cependant, après deux heures et après qu'un incendie ait été déclaré dans un centre culturel traditionnel à proximité, des milliers de manifestants ont finalement réussi à atteindre le centre de la Plaza Italia, ont déclaré des journalistes de l'..

La manifestation a eu lieu le même jour que Piñera a convoqué par décret un plébiscite le 26 avril pour décider de modifier ou non la Constitution héritée de la dictature d'Augusto Pinochet (1973-1990), l'une des voies de solution soulevée par le mouvement social, qui a été érigé sans dirigeants ni couleur politique.