Ils recherchent un Hispanique soupçonné d’avoir agressé sexuellement une fille chez Walmart

La police de San Antonio est à la recherche d’un suspect hispanique qui a été accusé d’avoir eu un “contact indécent” avec une fille dans un Walmart. On pense que l’hispanique a entre 25 et 30 ans. “Il a peloté mes parties intimes”, a déclaré la jeune fille à la police locale en faisant référence au suspect.

La police de San Antonio, au Texas, recherche un Hispanique soupçonné d’avoir “un contact indécent” avec un mineur dans un magasin Walmart dans le sud-ouest de Walmart, a indiqué KSAT.

La police du comté pense que l’incident présumé s’est produit le 13 février vers 19h00 au Walmart situé au 7239 Southwest Loop 410.

Les images des caméras de sécurité ont été révélées mercredi et montrent un homme hispanique qui aurait entre 25 et 30 ans et mesure 5 pieds 7 pouces.

De plus, les autorités locales ont diffusé les images du suspect hispanique afin qu’il puisse être identifié et arrêté avant de commettre à nouveau une agression contre quelqu’un.

Jusqu’à présent, l’âge de la jeune fille qui a été agressée n’a pas été révélé, mais on a appris qu’elle avait déclaré que le suspect “avait peloté ses parties intimes” alors qu’elle était seule dans le magasin.

La police de San Antonio a exhorté toute personne susceptible d’avoir des informations sur le suspect à contacter les autorités par téléphone au 210-207-2313.

Un Hispanique est accusé d’abus sexuel d’une fille qu’il a rencontrée sur Instagram

Toujours au Texas, un Hispanique du nom de Christopher Jeremy Salazar a été accusé d’abus sexuels sur une adolescente de 15 ans qu’il a rencontrée sur Instagram.

Salazar, 20 ans, a été arrêté par des agents du bureau du comté de Bexar de l’Aguacil (BCSO) le mardi 18 février à San Antonio après avoir abusé d’un mineur il lui a menti en lui disant qu’il avait 17 ans.

Les documents de l’affaire, consultés par MundoHispánico, précisent que Salazar a demandé l’amitié avec une fille de San Antonio qu’il a trouvée sur Instagram, un réseau social dans lequel des photos sont partagées, et a adhéré comme son disciple.

Le garçon a commencé à commenter les photos de la jeune fille et cela a attiré l’attention de la jeune femme qui a décidé plus tard de le suivre également sur Instagram.

Après qu’ils soient tous deux devenus amis, le garçon a commencé à interagir fréquemment avec la fille et lui a raconté sa vie en lui disant qu’il avait 17 ans, toujours sur Instagram.

Dans les conversations, la jeune femme a commencé à lui raconter des choses sur sa vie et ses tribulations adolescentes.

Finalement, ils ont tous deux accepté de se rencontrer et la jeune fille a révélé au garçon le nom du lycée de San Antonio dont elle est l’élève.

Le nom de la fille et l’école dans laquelle elle étudie ne seront pas révélés dans cette histoire car c’est une mineure.

Après que Salazar a gagné la confiance de la jeune fille, il lui a demandé de poursuivre ses conversations sur Snapchat, un autre réseau social, où il a commencé à lui parler de questions sexuelles et de manière explicite.

