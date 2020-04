Ils recherchent un membre dangereux d’un gang pour le vol de plus de cent mille dollars

Membre d’un gang dangereux: Jaydaniel Martínez est recherché par le service de police de Houston pour avoir prétendument volé 110 000 $ dans un distributeur automatique de billets avec trois autres hommes. Selon les autorités, Martínez est considéré comme dangereux et armé. Le garçon est un membre d’un gang avoué avec un long casier judiciaire malgré sa jeunesse puisqu’il a à peine 19 ans. Les autorités offrent maintenant une récompense à toute personne qui fournit une piste crédible à son arrestation alors que les détectives d’une unité d’élite spécialisée dans les criminels dangereux le recherchent.

Martinez, 19 ans, est recherché par la Division des criminels dangereux, un groupe d’élite du Département de police de Houston (HPD) pour avoir été prétendument responsable du vol d’un GAB le lundi 29 Juillet 2020 dans un quartier de la métropole orientale.

Selon les pièces du dossier, consultées par Monde hispanique Au Texas, lundi, le centre d’urgence HPD a reçu un appel à 4 h 43 pour alerter les autorités au sujet d’un guichet automatique Bank of America situé au 700, rue Normandy, qui venait d’être arraché de son cadre métallique. .

Les premiers agents HPD qui sont arrivés sur les lieux ont formé le rapport depuis que le guichet automatique avait été en quelque sorte arraché de force du support métallique et, quand il était déjà sur le sol, quelqu’un l’aurait ouvert pour retirer les 110 000 $ qu’il avait comme réserver pour la semaine.

Grâce aux vidéos des caméras de sécurité de la banque, les agents de la division du vol qui sont arrivés sur les lieux ont découvert que quatre hommes, trois afro-américains et un hispanique, se sont approchés du guichet automatique dans une camionnette Ford blanche.

Les quatre hommes ont manoeuvré pour réorganiser le camion au DAB et l’ont accroché à une chaîne. Puis ils ont accéléré fort et la force du véhicule a tiré la machine vers le bas.

La machine ayant démarré et cassée au sol, trois des quatrièmes hommes ont utilisé des crochets métalliques pour ouvrir le métal et retirer tout l’argent qui, plus tard, la banque a confirmé que le montant du vol s’élevait à un total de 110000 $ en billets de divers types. dénominations.

Quand les hommes ont eu l’argent, ils ont couru vers le camion Ford blanc et se sont échappés. L’ensemble du vol s’est produit en moins de cinq minutes.

Les agents de la Division des vols ont découvert, grâce aux vidéos, que la camionnette Ford que les voleurs avaient utilisée avait été signalée comme volée quelques jours auparavant dans un autre quartier de la ville.

Après plus de six mois d’enquête, les agents du HPD ont découvert que le garçon hispanique qui avait participé au vol du GAB était Jaydaniel Martínez. L’enquête ne précise pas comment les autorités ont su que le garçon était impliqué.

Cependant, lorsque les agents ont appris le nom de Jaydaniel Martínez le vendredi 24 avril 2020, les alarmes se sont déclenchées dans le HPD et l’affaire a été attribuée à la Dangerous Criminal Division, un groupe d’agents d’élite, car le jeune homme est un membre de gang avoué du nord-est de Houston.