Ils relancent “Care prices” avec moins de 200 produits, des grandes marques et une appli pour les consommateurs afin de contrôler le programme.

Après avoir résolu favorablement la négociation avec les supermarchés et les fournisseurs afin que la fin de la TVA de 0% sur les denrées alimentaires dans le panier de base ne finisse pas par avoir un fort impact sur les prix – l’augmentation moyenne était de 7% -, jeudi et vendredi les responsables du ministère du développement productif entièrement concentré sur l’avancement des discussions, qui étaient déjà en cours, pour la relance du programme «Care Care».

La secrétaire au commerce intérieur, Paula Español, a reçu il y a deux semaines des représentants des entreprises de grande consommation pour définir le nouvelle liste de produits qui auront des prix spéciaux à partir de mardi prochain. Au cours des dernières années, le programme qui a connu un tel succès à ses débuts – lancé en 2014 par le ministre de l’Économie de l’époque, Axel Kicillof – perdait de sa pertinence, avec une prédominance des deuxième et troisième marques et des petits fournisseurs.

Maintenant, les premières marques reviendront, dans le but que le programme soit à nouveau une référence des prix de toutes les catégories qui le composent. Les entreprises ont présenté leurs propositions de produits et de prix à l’espagnol et au cours du week-end, les accords seront conclus. Les nouveaux prix ne sont pas encore définis, selon des sources du portefeuille.

Aujourd’hui, la liste actuelle, qui expire le 7 janvier, compte plus de 500 articles, dont les prix ont été revus tous les quatre mois, voire moins dans certains cas. La nouvelle liste contiendra moins de 200 articles. «Il y aura tous les produits consommés par une famille et des grandes marques, de sorte qu’il y aura à nouveau des prix de référence. En outre, la porte tournante est terminée», Ont indiqué les sources. Plus précisément, quelles entreprises ne pourront plus inclure un produit et au milieu du programme le supprimer et le remplacer par un autre. Cela s’est produit beaucoup ces dernières années, au point que dans chaque rénovation, certaines sont sorties et d’autres sont entrées, ce qui a rendu impossible le suivi des prix pour les consommateurs.

Le gouvernement relancera également le programme avec une nouvelle esthétique et une meilleure signalisation. Ils assurent auprès du ministre Matías Kulfas que la direction précédente ne lui avait pas donné l’impulsion nécessaire et que les produits étaient cachés. «Il n’ya pas eu de diffusion active du programme, nous allons donc sortir avec beaucoup d’affiches, de nouveaux jusqu’à une nouvelle application pour que les consommateurs puissent non seulement consulter les prix, mais aussi interagir. Il y aura plusieurs fonctionnalités», Ont indiqué les sources consultées.

Pendant la gestion de Dante Sica devant Production, dans le gouvernement de Mauricio Macri, il y avait une application pour le système Android de téléphones portables, mais c’était une webapp, c’est-à-dire que le consommateur pouvait accéder à la même page Web par téléphone Visite avec un ordinateur. Il y a eu, au lieu de cela, une application spécifique en 2014, lorsque le secrétaire au Commerce de l’époque, Augusto Costa, a lancé «Care care». À cette époque, les gens pouvaient non seulement voir la liste, mais ils pouvaient également scanner les produits et confirmer les prix, ainsi que dénoncer le supermarché dans le cas où la valeur de l’article ne correspondait pas à celle convenue.