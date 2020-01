Ils reprennent la recherche de 3 disparus aux Baléares, avec l’aide de volontaires | La société

Les équipes de repérage et de sauvetage des forces de secours et de sécurité, des bateaux, des hélicoptères et 65 bénévoles ont repris ce samedi la recherche du canyon disparu lundi à Majorque, et celle des deux disparus à Ibiza.

À Majorque, la Garde civile, avec le soutien de 65 volontaires civils, dont 20 par voie terrestre et 45 organisés en neuf navires, cherche le cinquième jour consécutif à l’athlète disparu depuis lundi après-midi dernier, lorsqu’il pratiquait le canyoning dans le Torrent de Sa Mora, entre Sóller et Fornalutx.