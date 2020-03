Ils reprochent au roi de Thaïlande de s’isoler avec “ses 20 concubines” face à une pandémie

Avant la pandémie de coronavirus, le roi de La Thaïlande, Maia Vajiralongkorn il est isolé, cependant, contrairement aux autres il est logé dans le “Grand Hotel Sonnebichi“, près de 20 de ses concubines.

Cela a été confirmé par un porte-parole de la Bureau de district de Garmish-Partenkirchen, qui a mentionné que “l’hôtel a reçu un autorisation spéciale… Les invités sont seul groupe homogène de personnes, sans fluctuations ».

On dit que le hôtel, construit au début du XIXe siècle, avec une vue panoramique idyllique sur les montagnes, appartient au roi thaïlandais de 67 ans. En outre, il a été précisé que le roi avait réservé la totalité de l’hôtel, avec la permission du conseil de district local.

En raison de ce qui précède, divers Utilisateurs de Twitter a commencé à critiquer le roi pour son comportement face à la crise des coronavirus non seulement dans votre pays mais dans le monde.

La critique a été déchaînée malgré le fait que la loi de la majesté des locataires accorde jusqu’à 15 ans de prison pour quiconque interroge le monarqueCependant, dimanche dernier, ils ont réussi à faire 6 millions de tweets.

Tout est arrivé après une professeur exilé en France, Somsak Jeamteerasakul, a publié sur le réseau social que le monarque Je m’ennuyais” en Allemagne et il avait voyagé dans son avion privé de Munich à Hambourg en pleine pandémie.

À cet égard, le Centre contre Fake News from Thailand et le ministre de l’économie et de la société numérique, Puttipong Punnakanta, ils ont averti via Twitter et leur compte Line que le partage de fausses nouvelles et photos est un crime, sans se référer expressément à la controverse.

Il convient de mentionner que le monarque actuel, âgé de 67 ans, n’a pas hérité de la popularité de ses parents, que beaucoup de Thaïs vénéraient comme le père de la nation et presque aussi une figure semi-divine.

