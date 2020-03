Curieux: Ils ont trouvé un “coupable” du coronavirus et pourraient être exterminés. La faute en revient aux pangolins, et on craint que les gens veuillent y mettre fin. En fin de compte, cette espèce pourrait être la plus menacée par COVID-19.

Qu’avons-nous en commun avec les pangolins? Ou … qu’est-ce qu’un pangolin et qu’est-ce que cela a à voir avec le coronavirus? Bien plus que vous ne pouvez l’imaginer …

Ces animaux d’apparence blindée se sont également avérés être porteurs de souches de coronavirus liées à la pandémie qui fait rage.

Les pangolins sont des animaux très curieux. Ils sont entièrement recouverts d’écailles et lorsqu’ils ont peur, ils s’enroulent comme une balle!

Ils marchent généralement seuls la nuit et devenir une balle blindée est leur seule défense, bien qu’ils puissent endommager avec les écailles acérées de leur queue.

Et qu’est-ce que cela a à voir avec la pandémie virale mortelle?

Eh bien, il semble que les scientifiques ont découvert que cette espèce de fourmilier écailleux blindé, très prisée pour sa viande et ses écailles en Asie et en Afrique, est également porteuse d’un type de coronavirus étroitement lié au COVID-19, qui est maintenant il se propage dans le monde entier.

Les pangolins sont également passés en contrebande sur le marché noir, car c’est une espèce en voie de disparition, pour sa viande.

Deux plus deux égalent quatre … si nous mangeons des animaux infectés, nous pouvons déclencher le chaos comme celui que nous vivons actuellement.

Il s’avère que l’enquête arrive à la conclusion, toujours incertaine à 100%, que la chaîne de coronavirus qui a le monde à l’envers provient de pangolins infectés qui ont été introduits en contrebande de Malaisie en Chine.

Ils se rendent coupables du coronavirus et pourraient l’exterminer de la planète

On ne sait pas comment ce virus a sauté d’un animal sauvage, vraisemblablement une chauve-souris, à un autre animal (le pangolin?) Et ensuite aux humains.

Que les chauves-souris et les pangolins sont impliqués dans la catastrophe, ils le sont. Mais il pourrait également y avoir d’autres espèces liées à la pandémie.

Le professeur Edward Holmes de l’Université de Sydney a déclaré: “Les chauves-souris sont certainement impliquées, les pangolins peuvent l’être, mais il est fort possible que d’autres espèces animales soient également impliquées.”

Selon le chercheur Tommy Lam, de l’Université de Hong Kong, deux groupes de coronavirus ont été identifiés chez des pangolins malaisiens trafiqués en Chine … et les deux souches sont liées à la pandémie actuelle, selon la BBC.

Bien que son rôle d’hôte intermédiaire pour l’épidémie de SRAS-CoV-2 [COVID-19] Pas encore confirmée, la vente de ces animaux sauvages sur des marchés illégaux devrait être strictement interdite pour empêcher une future transmission zoonotique. [de animal a humano]”Il a déclaré à BBC News.

Et donc?

Ce que les écologistes craignent, c’est que nous le «saisissions» avec des pangolins et que nous voulions tous les éliminer par «vengeance» ou peur.

Mais ils courent déjà avec assez de malheur pour être convoités pour leur viande et leurs écailles à des fins médicinales.