Ils se sont habillés comme Athéna et Seiya pour célébrer leur mariage dans le style des “Chevaliers du Zodiaque”

Un couple de jeunes Brésiliens a réalisé son plus grand rêve en arrivant à l’autel déguisé en personnage d’anime préféré: les protagonistes des Chevaliers du Zodiaque, Athéna et Seiya. Les photographies du lien thématique sont rapidement devenues virales et ont provoqué des centaines de réactions sur les réseaux sociaux, où les fans de cette série ont éclaté d’émotion.

Heidi Muniz Silva et Michel dos Santos Martins, tous deux âgés de 29 ans, ont vécu leur grande journée aux côtés de leurs proches, qui ont également fait le lien avec Mario Bros, El Chapulín Colorado et d’autres personnages animés.

Le scénario du mariage, basé sur l’histoire de Masami Kurumada, était le restaurant de la famille du marié, qui est également un homme d’affaires brésilien. L’établissement, situé à Campo Grande, au Brésil, a été décoré avec des éléments caractéristiques de l’anime, tels que personnel porté par la mariée ou la Tour de l’Horloge du Sanctuaire d’Athéna.

«Tout était si beau, c’était vraiment super. Au lieu du gâteau, nous avons fait une tour d’horloge, environ un mètre sur la tableIl avait même conduit. Quelque chose qui faisait partie de la scène que nous devions faire à Paraná, avec une personne qui ne sert que des collectionneurs. Dans le cas de l’armure de mon mari, faite exactement à sa taille, nous l’avons obtenue à Brasilia. Et ma robe, Dieu merci, j’ai rencontré une merveilleuse couturière, qui a fait de ma robe un rêve », a expliqué la mariée au portail brésilien Globo 1.

Heidi Muniz, qui est un coach de motivation, a expliqué que son mari maintenant et elle n’ont pas de religion définie, mais comme ils ont une passion déclarée pour la culture japonaise, ils ont décidé de le faire cosplay Le jour de votre mariage

“Nous en avons parlé au lycée, c’est à ce moment-là que nous nous sommes rencontrés. Cette cérémonie nous a donné encore plus de liberté. C’est alors que nous avons pensé à plusieurs personnages, mais les Chevaliers du Zodiaque sont notre grande passion, notre dessin préféré”, a ajouté la jeune femme de 29 ans.

Dans une interview avec Globe 1, Michael a rappelé l’entrée triomphale qu’il avait à côté de sa petite amie d’alors. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, la mariée et le marié, déguisés en Athéna et Seiya, vont main dans la main et traversent le centre de la pièce, tandis qu’ils sont regardés par le reste de leurs invités. Cet instant important a été musicalisé, non moins, que par une chanson caractéristique des Chevaliers du Zodiaque.

“Nous ne nous attendions pas à autant de personnes déguisées. Nous l’avons laissé libre à ceux qui voulaient cosplay. Nous serions heureux, mais la plupart d’entre nous étaient d’humeur et la chose la plus importante était le thème des Chevaliers du Zodiaque dans notre entrée », a-t-il déclaré.

Le mariage thématique est devenu viral lorsque l’agence photo Miragens Produções, en charge de la capture de l’événement, a publié les images du lien sur Facebook.

Heidi et Michel ont l’air radieux dans les instantanés de leur grand jourDe plus, vous pouvez voir plus en détail le soin qu’ils ont mis en œuvre pour adopter les éléments du manga mis au jour en décembre 1985.

Le personnel de Miragens Produções a vécu ensemble et a constaté qu’ils avaient une relation très intime, qu’ils ont également exprimée dans les réseaux sociaux, où ils ont provoqué des commentaires tels que: «Quel spectacle, j’aime ça», «J’ai adoré les photos et je n’ai pas vu ce qui pouvait provoquer d’autres interprétations, mais ce qui compte, ce sont les félicitations »ou« Le meilleur thème de mariage au monde ».