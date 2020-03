Ils sont sortis fumer une cigarette et se sont retrouvés avec un pistolet dans le front. La police les a trouvés en quelques minutes et les mains dans la pâte. Au début, les criminels étaient amicaux, mais ont rapidement montré leur vrai visage.

Juste avant minuit, trois Hispaniques ont quitté leur appartement pour fumer une cigarette sans imaginer ce qu’ils allaient vivre.

Et c’est que pendant qu’ils parlaient, surgirent soudain des buissons quelques sujets qui semblaient initialement amicaux.

Les individus ont salué le groupe et l’un d’eux leur a même demandé de partager une de leurs cigarettes car ils voulaient également fumer.

Jaime Cartagena, Adam Barragán et Marlon Córdova ont répondu au type qu’ils n’avaient plus, et c’est alors qu’il a montré son vrai visage.

Le gars a ensuite épousé une arme à feu et a exigé que le trio remette ses portefeuilles et ses téléphones portables, tandis que la femme qui l’accompagnait s’occupait de son dos et regardait autour de lui.

Après avoir reçu les objets de valeur demandés par les victimes, le couple est retourné dans la zone boisée et s’est enfui à pied.

Les personnes touchées sont immédiatement rentrées chez elles et ont appelé le 911 pour signaler le vol.

En quelques minutes, le quartier était plein de policiers.

Pendant que les patrouilleurs recherchaient les hampons dans les environs, Barragan a vérifié le localisateur de son iPhone et, à sa grande surprise, le téléphone portable était toujours allumé.

Cela lui a permis de réaliser que les voleurs étaient toujours à proximité, dans un complexe d’appartements à proximité, alors il a avisé la police.

Les autorités sont ensuite arrivées à l’endroit désigné et ont rencontré deux garçons et une femme. La description fournie par les victimes correspondait à celle des sujets devant eux, alors ils se sont approchés d’eux.

C’était Pedro Infante, Luis Ávila et Kalynn Hunter. Après les avoir vérifiés, les policiers n’ont trouvé aucune arme, mais les objets qui venaient d’être volés aux Latinos.

Les trois hommes ont été immédiatement arrêtés et emmenés dans un poste de police voisin pour y être interrogés.

Après avoir été acculé, Ávila a décidé de coopérer et a déclaré qu’il n’avait rien à voir avec le vol, mais qu’il savait ce que ses amis avaient fait.

Il a même informé les policiers que dans l’appartement où résidait le couple, vous aviez les objets qu’ils avaient emportés lors de vols précédents.

Cela a aidé Avila à bien s’en débarrasser, tandis qu’Infante et Hunter étaient complètement exposés, malgré le fait qu’au cours de l’interrogatoire, ils ont fait usage de leur droit de garder le silence et n’ont pas prononcé un seul mot.

L’incident s’est produit au Spring Lake Apartments dans la ville de Norcross, en Géorgie, le 3 octobre 2018.

Cependant, cette semaine, les deux criminels étaient assis sur le banc des accusés et après quatre longs jours de procès, un jury les a reconnus coupables des charges retenues contre eux.

Pedro et sa petite amie ont été condamnés à 10 ans, dont trois doivent être maintenus en détention, tandis que les autres sont en liberté conditionnelle.

Ils ont été condamnés pour vol à main armée et voies de fait graves, mais pas pour possession illégale d’armes à feu, car ils n’ont jamais été retrouvés.