Ils sont un groupe de jeunes innovateurs de Rosario et ont créé un respirateur artificiel à faible coût pour lutter contre le coronavirus

À Rosario, en silence, une des contributions les plus efficaces pour lutter contre le coronavirus est en cours de préparation. L’arme qui aidera les médecins pour que leur combat ne soit pas si inégal. Un groupe de jeunes innovateurs de Santa Fe (province qui a deux des 225 cas positifs en Argentine), regroupés sous le nom de Inventu Engineering, et en collaboration avec l’Université nationale de Rosario, ils sont en train de terminer le prototype d’un “respirateur spécifique à faible coût pour COVID-19 et qui peut être fabriqué à grande échelle”. Aujourd’hui, lorsqu’un pic d’infections est attendu en avril et que l’on craint que le système de santé ne s’effondre faute de fournitures, c’est une excellente nouvelle.

“Plus de cinquante nations ont déclaré une urgence sanitaire”, expliquent-ils. La Société argentine de thérapie intensive (SATI), a recommandé d’avoir deux éléments fondamentaux dans chaque thérapie: un respirateur artificiel (le joyau le plus précieux de ce trésor) et jetable pour le patient. L’expérience de l’Espagne et de l’Italie a montré que l’un des points faibles des systèmes de santé est le manque de lits de soins intensifs et d’équipements respiratoires assistés pour traiter entre 5 et 15% des personnes infectées qui développent des maladies pulmonaires. sévère ».

Simón Carpman, ingénieur en mécanique de 34 ans né sur les rives du Paraná, sera le porte-parole de l’entreprise, mais il est chargé de préciser qu’il s’agit d’une équipe complète. Pour rendre justice, nous devons tous les nommer: Darío Fernández (ingénieur électricien) Nicolás Amaro (designer industriel) Juan Alvarez (ingénieur électronique), Ana Lombard (designer industriel), Mariano Sáez (ingénieur mécanique), Albano Carle (directeur) Ciro Civria (Technicien) Leonardo Contreras (Ingénieur électronique) Facundo Villegas (Technicien) José Verdini (Technicien), Germán Campero (Ingénieur mécanique) et Roberto Bisso (Projets urbains).

Que font-ils Tout: conception et modélisation 3D, machines et mécanismes personnalisés. Alors, Un bus hybride, un trolleybus électrique, un chargeur pour véhicules électriques, la mise en place d’alarmes paniques et communautaires, du mobilier urbain à fort impact et aussi des produits qui allient santé, sensibilisation à l’environnement et gamification, entre autres, sont nés sur leurs planches.

Et ce ne sont pas des nouveaux venus, malgré leur jeunesse: ils ont remporté les 1er et 2e prix au Hackathon des transports publics de Dubaï, en 2018. Le 1er prix au Hackathon national des transports publics de Rosario, en 2017. Et le prix de Google.org Awards for Innovation at TikkumOlam Makers (TOM) Makeathon, San Francisco, en 2015.

-Comment avez-vous trouvé ça?

-Et … je regarde la télé. Nous avons commencé il y a deux semaines. Nous avons vu le manque d’équipement médical et nous avons commencé à voir comment nous pouvions fabriquer des respirateurs. Nous nous sommes cognés la tête contre le mur lorsque nous avons découvert qu’il n’y avait pas de fournitures médicinales ici pour les fabriquer. Nous avons donc dit “et si nous pouvions les fabriquer avec des composants industriels standard, qui abondent, et dont la disponibilité est encore plus grande aujourd’hui en raison du fait que l’industrie, en général, est arrêtée”. S’il y en a qui sont super débordés, comme le médical, il y en a beaucoup, comme la pétrochimie, la métallurgie, l’agro-industrie, le transport, par exemple, où les composants sont facilement disponibles. Nous avons donc pensé à fabriquer le respirateur avec les composants qui sont superflus dans le monde, et non avec ceux qui manquent, afin de pouvoir le reproduire. Aujourd’hui, le problème pour fabriquer un équipement n’est pas le travail ou la capacité de production de l’usine, il y a certains composants qui sont saturés et qui sont nécessaires, par exemple, pour mesurer le débit d’air lent et faible débit.

-Oui, nous les achetons en deux jours. Maintenant, nous devons valider que cela fonctionne.

-Est-ce que ce sont tous des éléments nationaux?

-Ils sont importés, mais ce ne sont pas des équipements médicaux. Pour vous donner un exemple, si aujourd’hui vous cherchez ce débitmètre pour la vitesse de l’air dont je vous ai parlé, qui fonctionne avec une électrode chaude, un élément et une super précision, vous ne pourrez pas l’acheter. Vous souhaitez rechercher une vanne de régulation d’air basse pression qui soit sanitaire, vous n’en trouverez pas non plus. Avant leur entrée en Allemagne, ils vous les ont remis en soixante jours, et maintenant qu’ils ont également été mis en quarantaine, les délais sont sûrement infinis.

-Et par quoi le remplacez-vous?

-C’est le paradigme que nous avons. Nous n’avons pas l’intention de les fabriquer en série, mais de faire le prototype et d’améliorer de plus en plus le produit, de le vérifier par l’ANMAT et de le faire produire par les industries de notre pays, qui sont des milliers de chômeurs. Ce ne sont pas eux qui fabriquent le matériel médical, qui sont saturés aujourd’hui, mais ils peuvent le faire parfaitement. Ils ont une immense capacité de production et c’est ce dont nous voulons profiter.

-Et ils ne doivent pas nécessairement être dans le secteur de la santé.

-Bien sûr. Nous proposons que toutes les pièces auront une capacité de production différente. Aujourd’hui à Rosario, vous n’avez pas de limites, alors imaginez quelle est la capacité de Buenos Aires, par exemple … Et la bonne chose est que vous pouvez le faire de manière distributive. Si vous rassemblez des fournisseurs dans n’importe quelle province. vous le faites juste là. Nous avons un concept «glocal»: avec une vision globale, à chaque point nous agissons localement.

-Est-ce très coûteux de produire ces respirateurs?

-Regardez, nous n’avons pas le numéro final. Mais c’est bien en dessous du respirateur que l’on voit aujourd’hui sur le marché. Parce que, autre chose, c’est exclusif à COVID-19. Et il est conçu pour être produit avec des éléments standard, donc le coût baisse.

– Ils l’ont conçu uniquement pour cette urgence.

– Celui du marché convient à toutes les pathologies. Nous répondons aux besoins avec des spécialistes respiratoires, demandons ce dont ils ont besoin pour traiter COVID-19, et c’est ce que nous avons appliqué à l’appareil. Il est entièrement fonctionnel. Et aussi, Il est automatisé autant que possible en raison du manque de personnel médical éventuellement présent.

-Il y a beaucoup de respirateurs qui dépendent de la proximité d’une personne pour les manipuler. Notre équipe n’a pas besoin de personnel à côté. Nous avons mis en place un système d’alarmes prédictives pour le patient, afin qu’il «appelle» le médecin uniquement si nécessaire, et s’il n’y a pas de bruit, cela signifie que le patient est stable. Tout changement, s’il s’améliore ou s’aggrave, prévient notre équipe. Parlant toujours de la capacité pulmonaire, car cette équipe ne mesure pas d’autres variables.

-Quelles sont les caractéristiques qu’il devrait avoir pour COVID-19?

-Cela a à voir avec la façon de ventiler, avec les intubations, la pression d’expiration finale du poumon. C’est une équipe complète.

-Quand pouvez-vous commencer à produire?

-Nous courons contre la montre, sans nous arrêter. Hier, nous avons terminé à trois heures du matin, aujourd’hui nous commençons tôt, car nous voulons avoir le prototype de nos jours. Nous avons terminé la preuve de concept aujourd’hui, nous allons avoir des résultats. Et nous avons commencé la communication avec les grandes entreprises du pays. Nous avons des conférences avec Arsat, avec Fabricaciones Militares, nous contactons l’industrie locale. Tout cela, bien sûr, doit avoir l’approbation de l’ANMAT. Nous essayons d’y arriver plus rapidement que le coronavirus, donc tout cela peut se faire en une semaine.

-Combien de temps prend un respirateur?

-C’est extrêmement rapide. Vous pouvez en faire cent par jour. Nous n’avons pas la capacité, nous sommes un laboratoire de développement. Le défi et l’objectif sont de s’assurer que les industries du pays peuvent collaborer avec cela. J’ai vingt e-mails non lus sur l’offre. On peut vous faire 50 par jour, 100 autres … Et tous ensemble, la capacité de production du pays est très élevée. L’hypothèse est que cela fonctionne avec des composants de l’industrie traditionnelle, car si vous avez besoin d’une valve allemande, personne ne la fera pour vous aujourd’hui. Cela pointe donc vers la santé et le développement de l’industrie locale.

-Non. Le monde a changé. Nous ne regardons pas beaucoup cette partie du gâteau qui nous touche. Nous voulons que cela fonctionne.