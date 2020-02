Ils testent avec succès une nouvelle technologie qui permettra de découvrir d’autres terres | L’avenir

Une équipe scientifique dirigée par le Max Planck Institute for Quantum Optics, et à laquelle participe l’Institut canarien d’astrophysique (IAC), a confirmé le haut niveau de précision du nouveau système d’étalonnage appelé “peigne de fréquence laser”, qui sera clé pour la détection de planètes comme la Terre.

Une note de l’IAC indique que la recherche d’exoplanètes se rapproche de l’objectif de trouver une planète comme la Terre en orbite autour d’une étoile comme le Soleil, dans une zone d’habitabilité à la distance nécessaire pour qu’elle puisse exister à sa surface eau liquide.L’explication de l’IAC ajoute qu’une planète en orbite produit une attraction gravitationnelle sur son étoile qui se traduit par un petit mouvement que les astronomes peuvent détecter par de légers changements dans le spectre de l’étoile.

Cette technique est connue sous le nom de méthode de la vitesse radiale et a permis la découverte de la première exoplanète en orbite autour d’une étoile semblable au soleil, dont les auteurs ont reçu le prix Nobel de physique 2019.

Pour mesurer ces minuscules variations dans le spectre des étoiles hôtes, les astronomes doivent Spectrographes de la plus haute précision.

Dans l’ouvrage, publié dans la revue Nature Astronomy, l’équipe de recherche a voulu approuver une technologie qui peut être la clé pour découvrir des planètes comme la Terre.

Un “peigne de fréquence”

L’équipe a testé un système d’étalonnage appelé “peigne de fréquence laser”, une technique qui a reçu le prix Nobel de physique 2005, démontrant une précision à court terme sans précédent.

“A ce jour, il a été démontré, sur des échelles de temps plus longues, de l’ordre des années, une précision d’environ 80 centimètres par seconde, utilisant d’autres moyens de calibration, mais encore insuffisante pour la découverte d’un jumeau terrestre”, commente Jonay González Hernández, chercheur Ramón y Cajal à l’IAC et co-auteur de l’article.

Ce chercheur indique que l’étude a démontré une précision à court terme, de l’ordre des heures, d’un centimètre par seconde, ce qui, ajoute-t-il, ouvre la possibilité de trouver des planètes habitables comme la Terre en orbite autour des étoiles comme le Soleil, bien qu’il précise que cette précision à long terme doit être démontrée.

Le doctorant Severo Ochoa-LaCaixa de l’IAC et co-auteur de la recherche Borja Toledo Padrón indique que l’un des tests qui a été effectué est l’observation de la lumière solaire réfléchie par Ceres, planète naine du système solaire.

“Malgré de nombreux effets que nous connaissons sur cette planète naine, nous avons pu mesurer la vitesse absolue avec une précision de 3 mètres par seconde; cela démontre la précision de ce système d’étalonnage”, ajoute-t-il.

Pour mener à bien ce travail auquel ont également participé les chercheurs de l’IAC Rafael Rebolo et Alejandro Suárez Mascareño, il a fallu comparer deux systèmes LFC (acronyme de Laser Frequency Comb) couplés à l’instrument HARPS qui opère dans le télescope de 3,6 mètres du diamètre de l’Observatoire Européen Austral (ESO), à l’Observatoire de La Silla (Chili) .La campagne a confirmé la haute stabilité et la précision du système LFC, qui révèle son véritable potentiel de spectroscopie astronomique de plus grande sensibilité et fournit un outil idéal pour la recherche d’exoplanètes similaires à la Terre. EFE