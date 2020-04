Ils vendent un morceau de la Lune, à 2,5 millions de dollars!

L’une des plus grandes météorites lunaires tombées sur Terre sera mise en vente privée plus tard dans la journée, le 30 avril.

La prestigieuse maison de vente aux enchères Christie’s mettra en vente les 13 pièces évaluées à 2,5 millions de dollars.

La roche lunaire, qui pesait plus de 13,5 kilogrammes, aurait été touchée à la surface lunaire par une coalition avec un astéroïde ou une comète. Plus tard, on pense qu’il est tombé sur le désert du Sahara.

La roche lunaire, connue sous le nom de NWA 12691, est jusqu’à présent la cinquième plus grande pièce de notre satellite naturel trouvée sur Terre.

Et, jusqu’à présent, sur notre planète, nous n’avons que 650 kilogrammes de roche lunaire connue.

Prêt à acheter votre petit morceau de lune?

“L’expérience d’avoir un morceau d’un autre monde entre vos mains est quelque chose que vous n’oublierez jamais.”

C’est ce que la prestigieuse maison de ventes aux enchères Christie’s fait la promotion de la voix de son directeur, a déclaré James Hyslop.

La meilleure chose est que vous pouvez avoir votre propre morceau de lune … Pour 2,5 millions de dollars!

«C’est un vrai morceau de lune. De la taille d’un ballon de football. ”

Où a été trouvée la pierre de lune?

La pierre de lune a été trouvée dans le Sahara par un cueilleur amateur anonyme, puis a changé de main pour être étudiée en détail.

Après avoir été comparés à d’autres échantillons de roches lunaires, les scientifiques ont pu confirmer qu’il s’agit bien d’une pierre du satellite naturel.

Les météorites sont incroyablement rares et seulement un sur mille vient de la lune, faisant de cette pièce lunaire un objet très spécial.

Christie’s et sa vente privée exclusive

La prestigieuse maison de vente aux enchères organisera une vente privée où elle proposera 13 pièces de lune, dont le coût est estimé à 1,4 million de livres sterling.

