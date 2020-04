IMAGE PLUS LARGE-Midi dans un monde frappé par le coronavirus

1 avril (.) – Les quarantaines mises en place pour arrêter la propagation du coronavirus ont apporté un silence inhabituel dans certains des endroits les plus fréquentés du monde, et des plaques tournantes de transport qui devraient être emballées comme la Grand Central Station à New York ou les quais de Le ferry d’Istanbul Eminonu est presque désert.

Les sites touristiques emblématiques tels que le Malecon de La Havane, l’entrée de la porte de Damas à Jérusalem et la place de la vieille ville de Prague sont vides de visiteurs et de marchands, car les frontières ont été fermées et les visiteurs doivent rester à la maison.

La place Tahrir au Caire et Maidan à Kiev, qui ont été envahies il y a quelques années par des masses populaires réclamant une révolution, ressemblent désormais à des villes fantômes.

Les photographes de . ont capturé le calme qui engloutit certains des sites les plus connus du monde le même jour pendant les heures de midi.

