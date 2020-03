IMAGE PLUS LARGE-Rencontrez des femmes à la recherche d’or sur le toit du monde

Par Nacho Twelve et Mitra Taj

LA RINCONADA, Pérou, 6 mars (.) – Eva Chura est une femme montagnarde. Ces femmes, qui vivent avec leur famille dans des cabanes dans une zone aurifère des Andes, gagnent leur vie en récoltant de l’or à partir de gravats.

Ils sont connus sous le nom de “pallaqueras”, ce qui se traduit en gros par “collectionneurs d’or”.

Chura est arrivé il y a 12 ans de sa ville natale de Chupa dans la région de Puno a la Rinconada, une colonie de quelque 50 000 personnes qui serait la plus grande du monde. Cinq de ses huit enfants vivent avec elle dans sa maison en zinc ondulé.

La plus âgée est Natalie, 13 ans. Chura allaite toujours le plus jeune, un garçon nommé Alizon, et emmène le bébé avec elle quand elle va chercher de l’or.

Il faut une heure à Chura pour se rendre à l’endroit où travaillent les femmes. Quand ils y arrivent, ils s’assoient toujours et mâchent des feuilles de coca, allument deux cigarettes “pour les saints” et boivent un peu d’anis pour avoir de la chance. “Parfois, il y a de l’or, parfois non. Pour le moment, il est très bas”, a-t-il déclaré.

Les hommes de La Rinconada excluent toutes les femmes des mines creusées sous la montagne. Ils affirment que l’esprit féminin de la mine, située sous un glacier appelé Sleeping Beauty, serait jaloux et même en colère si les femmes tentaient de voler leur richesse.

En retour, les femmes escaladent à tour de rôle les ruines de roches noires que les hommes ont jetées de la mine.

Se balançant au-dessus du sol, ils se penchent et retournent les rochers, tandis que leurs yeux scrutent les pierres pour un éclair doré.

Tout ce qu’il promet est emballé et emporté pour être traité et vendu à des marchands du marché noir, dont les étals bordent la rue principale de La Rinconada.

“En une semaine, je peux parfois obtenir 1 gramme ou 2 grammes d’or”, a déclaré Chura. Les prix du marché noir varient, mais sur le marché de Londres, ils atteindraient 50 ou 100 dollars. “Si j’ai de la chance, cela peut parfois être de 20 grammes, mais c’est dû à la chance”, a expliqué la femme.

Les montants que chaque femme recueille sont faibles, mais des milliers le recherchent; Certaines estimations indiquent qu’il y a plus de 15 000 pallaqueras au Pérou.

Personne ne ramasse les ordures à La Rinconada. Les femmes et les hommes risquent leur vie et subsistent dans la misère dans l’air glacial des montagnes.

La vie est difficile, dit Chura, mais il vaut mieux ramasser de l’or.

“Je ne compte pas mon mari, car il ne nous aide pas en tant que père ou mari”, a-t-elle déclaré. “Je suis le père et la mère … Nous ne voulons rien. Nous avons tout.”

Elle s’inquiète, en particulier du fait qu’elle n’a aucun soutien si quelqu’un de la famille tombe malade.

“C’est très triste de vivre avec des ordures et de la saleté, de se laver au froid, avec de l’eau de montagne. Mais vous vous dites de le surmonter. Les enfants vous donnent force et courage pour travailler”, a-t-il déclaré.

Chura a déclaré que ses enfants qui sont nés à La Rinconada ne se soucient pas des conditions, mais lorsque d’autres personnes leur rendent visite, ils n’aiment pas l’odeur et les ordures.

“Avant, c’était pire. L’odeur était plus forte. Maintenant, nous avons des terrains pour jouer au football ou au volley-ball”, a expliqué la femme sur la montagne.

Pour extraire l’or des roches, les hommes et les femmes utilisent du mercure qu’ils rincent avec de la glace fondue du glacier. L’eau toxique s’écoule ensuite à travers la montagne vers les rivières ou les flaques d’eau.

“L’eau utilisée dans les mines vient d’être évacuée et toutes les communautés en aval … qui sont strictement des zones agricoles, reçoivent de l’eau contaminée pour entretenir leur bétail et leurs cultures”, a déclaré Federico Chavarry, procureur pour les crimes environnementaux dans la région. .

“Ces mêmes eaux transportent les métaux lourds directement vers le lac Titicaca.”

Titicaca est le plus grand lac d’Amérique du Sud, une source vitale d’eau potable et de poisson pour la population.

Sa contamination est plus importante en raison des déchets de traitement de l’or et des eaux usées non traitées des villes voisines. En 2012, une organisation à but non lucratif allemande, Global Nature Fund, l’a nommé le lac le plus menacé de l’année dans le monde.

Les fragments d’or que ces personnes produisent, au moins dans le passé, ont atteint les chaînes d’approvisionnement des entreprises, y compris les fabricants de téléphones et les bijoutiers.

En 2018, une raffinerie suisse qui avait pris le métal pendant des années a cessé d’acquérir de l’or après que les procureurs péruviens ont affirmé que la société qui l’avait récupéré était un front utilisé pour le crime organisé.

Maintenant, Chura et d’autres à La Rinconada disent que l’approvisionnement en or s’épuise dans cette région. “Ce n’est plus ce que c’était. C’est pourquoi tant de choses laides se produisent”, a-t-il déclaré.

Des mineurs ont été abattus dans des gouffres; les jeunes femmes sont trafiquées dans des maisons closes; Et les combats sont courants.

Lorsque des policiers ou d’autres autorités viennent dans la région pour faire respecter la loi ou restreindre l’exploitation minière, ils ont été menacés par les mineurs avec la dynamite utilisée pour ouvrir les tunnels. Les femmes se joignent également aux manifestations, certains disent que les hommes les y obligent.

Maintenant, il y a moins d’or sur la montagne, les hommes boivent beaucoup plus, a déclaré Chura. “Ils passent plus de temps dans les bars qu’à travailler.”

Sa fille Natalie l’aide. “Elle est comme un fils”, explique Chura. “Mais j’ai peur des choses qui peuvent lui arriver.”

(Traduit par Marco Aquino)